El actor Alexander Haskin, reconocido por sus apariciones en la serie You de Netflix, murió a los 38 años luego de un incidente ocurrido en el muelle de Santa Mónica, en California, Estados Unidos. La información fue revelada por el portal especializado TMZ. Según dicho medio, las autoridades de Santa Mónica recibieron un reporte sobre un hombre en el agua cerca del muelle hacia las 4:06 de la tarde del pasado lunes 16 de noviembre.

Equipos de rescate y guardacostas iniciaron una búsqueda submarina hasta localizarlo y llevarlo a bordo de una embarcación de salvamento, donde comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, los paramédicos continuaron con los esfuerzos para salvarle la vida una vez fue trasladado al muelle. Sin embargo, pese a las maniobras de emergencia, Haskin fue declarado muerto a las 4:56 p. m., según detalló el citado medio.



¿Qué se sabe de la muerte de Alexander Haskin, actor de You, en Santa Mónica?

En un primer momento surgieron versiones de testigos que aseguraban que el actor habría protagonizado una discusión con una mujer antes de caer al agua. Algunos relatos incluso sostenían que presuntamente la habría agredido segundos antes del incidente. No obstante, esa versión fue descartada posteriormente por las autoridades.

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TMZ informó que un portavoz de la Policía de Santa Mónica aclaró que los investigadores revisaron las evidencias disponibles y concluyeron que el supuesto altercado nunca ocurrió. Según la explicación entregada al medio estadounidense, las grabaciones de seguridad muestran que Haskin estaba solo y que no interactuó con ninguna persona inmediatamente antes del hecho. “La evidencia demuestra que el hombre estaba solo y no tuvo interacción con nadie en el período previo al incidente”, indicó la Policía a TMZ, señalando además que las cámaras de vigilancia respaldan esa conclusión.



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El padre del actor, Dana Haskin, quien trabaja como oficial de la Patrulla de Carreteras de California, también habló con el portal de entretenimiento sobre la inesperada pérdida de su hijo. Según relató, la familia sigue intentando comprender qué ocurrió en los momentos previos a la tragedia. “No parecía estar angustiado antes del incidente”, aseguró Dana Haskin a TMZ. Además, reconoció que hasta ahora no tienen una explicación clara sobre las razones que llevaron al actor a lanzarse al mar. “En el calor del momento, quién sabe lo que puede hacer el cerebro humano. Sigue siendo un gran misterio para nosotros… seguimos preguntándonos por qué”, expresó.

Tras el fallecimiento, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles identificó formalmente al actor. Sin embargo, la causa de muerte fue catalogada inicialmente como diferida mientras continúan los procedimientos y análisis correspondientes. Alexander Haskin desarrolló una carrera en la televisión estadounidense con participaciones en varias producciones reconocidas. Aunque muchos espectadores lo recuerdan por su aparición en You, también formó parte de series como The Rookie y Mayans M.C.. Además de su trabajo en la actuación, se desempeñaba como entrenador personal.

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La noticia de su muerte ha generado reacciones entre seguidores de las producciones en las que participó y ha reavivado las preguntas sobre las circunstancias que rodearon el hecho. Por ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta mientras se conocen los resultados definitivos de la autopsia. Según TMZ, no existen evidencias que apunten a una confrontación previa al incidente, por lo que el caso continúa siendo objeto de análisis para determinar con exactitud qué ocurrió en los momentos finales de la vida del actor.

ÁNGELA URREA PARRA

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