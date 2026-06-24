Videos | Las impactantes imágenes que dejó el terremoto de 7.1 que sacudió a Venezuela

Los videos que comenzaron a circular en redes sociales tras el fuerte terremoto de magnitud 7.1 registrado este miércoles 24 de junio en Venezuela reflejan la mágnitud de un movimiento telúrico que sacudió amplias zonas del país durante más de un minuto y ha dejado escenas de preocupación entre la población.



Las grabaciones compartidas por ciudadanos muestran escombros de edificios en distintos sectores, especialmente en Caracas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el testimonio de la periodista venezolana Del Valle Canelón, el movimiento fue particularmente intenso. Desde la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, relató que el temblor se sintió con fuerza y tuvo una duración aproximada superior a un minuto.

Mientras continúan las labores de evaluación y recopilación de información, los videos se han convertido en una de las principales fuentes de la magnitud del terremoto.



Estamos en Las Minas atendiendo un deslizamiento producto del sismo, ya todo @Baruta_PC y @PoliBaruta junto al equipo de la @alcaldiabaruta estamos desplegado.



El llamado es a a la calma y civilidad en estos momentos. pic.twitter.com/fuCWFPxX1P — Darwin González (@darwingonzalezp) June 24, 2026

Publicidad

Además de Caracas, los reportes preliminares señalan daños estructurales en los estados de Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. Aunque hasta el momento las autoridades no han divulgado un balance oficial sobre personas lesionadas, en plataformas digitales circulan publicaciones realizadas por ciudadanos que informan sobre heridos en distintas zonas afectadas.

Uno de los puntos señalados entre las áreas afectadas es el aeropuerto de Maiquetía, los videos muestran como parte de la infraestructura se dañó mientras los pasajeros y trabajadores buscaban refugio.

#UltimaHora



Se registra un sismo de magnitud 7.1 sacudió en el centro de Venezuela.



Estas impresionantes imágenes son qdel aeropuerto de Maiquetia. pic.twitter.com/PufqVl2etN — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) June 24, 2026

Publicidad

Problemas de comunicación dificultan

Las consecuencias del terremoto no solo se han reflejado en los daños reportados. Las dificultades en las comunicaciones también han complicado la obtención de información en tiempo real sobre la situación en varias regiones.

Según explicó Del Valle Canelón desde Barquisimeto, hasta el momento no se tiene conocimiento de emergencias de mayor magnitud en esa ciudad. Sin embargo, indicó que las comunicaciones estuvieron interrumpidas durante aproximadamente 30 minutos y que posteriormente comenzaron a restablecerse de manera gradual.

Varias plataformas de comunicación dejaron de funcionar, especialmente en la región central de Venezuela.

Esta situación ha generado dificultades para miles de personas que intentan comunicarse con familiares y allegados, particularmente aquellos que residen fuera del país y buscan conocer el estado de sus seres queridos tras el movimiento telúrico.

Publicidad

Las autoridades y los organismos de monitoreo esperan que, una vez se normalicen completamente las comunicaciones, sea posible obtener un panorama más claro sobre las afectaciones registradas en las distintas regiones.

El movimiento fue percibido no solo en Venezuela, sino también en Colombia y en otros territorios de la región del Caribe.

🇻🇪 | M7,1 | URGENTE: En la parroquia San Bernardino, en la capital venezolana, se reporta colapso de varios edificios tras terremoto. pic.twitter.com/vAkEbukVzs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Publicidad

Caracas se encuentra a más de dos horas de Morón, una de las zonas asociadas al área donde se presentó el fuerte movimiento sísmico, lo que da cuenta de la amplia extensión geográfica en la que fue sentido el evento.

Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, de acuerdo con la evaluación de la Dirección General Marítima (Dimar), no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana.

“La Dirección General Marítima (Dimar) no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia por el sismo que se presentó en la costa de Venezuela, con una magnitud de momento de 7.31 Mw y una profundidad de 10 Km”, señaló la entidad.

No obstante, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas venezolanas.

Publicidad

El fuerte movimiento registrado en Venezuela coincidió además con otra noticia sísmica de relevancia internacional. Durante la misma jornada también se reportó un terremoto de magnitud 6,9 en Japón, en un día marcado por la vigilancia de organismos especializados en diferentes regiones del mundo.

Se derrumbó edificio en Tucacas por el terremoto pic.twitter.com/ml52m9rSPd — NELVECA (@nelveca) June 24, 2026

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co