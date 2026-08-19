Suman 10 nuevas investigaciones contra cirujano francés acusado de abusar de 299 menores

La Fiscalía francesa abrió una investigación por diez nuevas violaciones y 40 abusos sexuales supuestamente cometidos por el excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia y condenado en 2025 a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad.

En un comunicado, la fiscal de Lorient, Laëtitia Mirande, explicó que durante el juicio aparecieron o se confirmaron "nuevos delitos" y la Fiscalía recibió "denuncias complementarias".



Por ello, se ha abierto una investigación judicial por "40 hechos de agresiones sexuales" y "10 hechos de violaciones" a menores de 15 años. "Los hechos contemplados, no prescritos", datan de entre 1987 y 2017 y "afectan a 48 víctimas", agregó Mirande.

Estas nuevas investigaciones contra Le Scouarnec, de 75 años, podrían significar la apertura de un nuevo proceso, después del celebrado en 2025 en Vannes (oeste de Francia).



En ese mediático juicio, el médico admitió todos los hechos que se le imputaban. El tribunal analizó el papel de las autoridades médicas, debido a que Le Scouarnec pudo continuar ejerciendo su profesión y manteniendo contacto con menores después de recibir en 2005 una primera condena por posesión de pornografía infantil.



El cirujano digestivo, de 74 años y retirado desde hace una década, registraba detalladamente sus delitos y a sus víctimas en un cuaderno. Estas anotaciones permitieron a los investigadores identificar a 299 pacientes, con una edad media de 11 años, que habrían sido víctimas de abusos cometidos entre 1989 y 2014.

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Además, cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia. En 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

AGENCIA EFE