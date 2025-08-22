Viralizan video de hermano de Chávez practicando artes marciales en medio de tensión con EE. UU.

Luego de que Nicolás Maduro llamara a la milicia, los reservistas y a "todo el pueblo" de Venezuela a un alistamiento el fin de semana para hacer frente a las "amenazas" de Estados Unidos, se hizo viral un video de Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, en el que hace una demostración de artes marciales frente a varios ciudadanos.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas! ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!", dijo Maduro durante un acto de condecoraciones de milicianos durante el jueves 21 de agosto.

Maduro afirmó que hoy se vive una "coyuntura de amenazas y de agresión" por parte de un "imperio", como suele llamar a Estados Unidos, que "ha enloquecido", pese a lo que aseguró que Venezuela seguirá "en paz y estabilidad".



¿Cómo se desplegarán los milicianos en Venezuela?

Las jornadas se realizarán en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y de las "bases populares de defensa integral", añadió el mandatario, que ya había anunciado el lunes un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el país.



Maduro también indicó que se reunirá con "todo el sistema defensivo nacional" para ajustar planes.

En ese sentido, señaló que el "pueblo miliciano (está) defendiendo su derecho a la paz, a la integridad territorial, a la vida, a la independencia y a la soberanía", y destacó la "capacidad de reacción inmediata" que, dijo, tiene la MNB para enfrentar "cualquier coyuntura".

Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en "labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones" junto con "los diferentes cuerpos de seguridad del Estado". Asimismo, explicó que la incorporación de la Milicia a los Cuadrantes de Paz tiene "la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país".

Los Cuadrantes de Paz, según el Gobierno, operan en espacios de dos a cinco kilómetros cuadrados y tienen la tarea de desarrollar "acciones de prevención integral y de seguridad ciudadana" frente a "situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgos o daños" para la población. (Lea también: Cabello a quienes dicen que régimen en Venezuela acabará: “Que les den medalla al pendejo”)



El video del hermano de Chávez

El metraje muestra a Adán Chávez, exfuncionario del régimen de Maduro y recientemente elegido como gobernador de Barinas, exhibiendo ‘katas’ de artes marciales en medio de varias personas que, además de grabarlo con sus celulares, lo aplaudían.

Las imágenes han provocado varios comentarios en redes, muchos en tono de burla. En algunos se lee: “Si con esta demostración no se retiran los buques de guerra de los gringos de las costas venezolanas, es que esos gringos son muy valientes”; “Pobres marines, Fuerza Delta o Ranger de EEUU. Adán Chávez los hará llorar de risa”, y “Adán Chávez haciendo el ridículo”.

Según Grok, la inteligencia artificial de X, el video sí es de Adán Chávez y fue grabado en julio de 2025.

No sé vayan a reír 🤣 Adán Chávez, Ejecutando Taikyoku Shodan Kata, Karate Do, Cinta Plástica 🥋 pic.twitter.com/9Le2FxzxuU — ABC Noticias (@abcesnoticias) August 21, 2025

Una fuente vinculada a la operación antinarcóticos de Estados Unidos señaló que tres buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela. La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.

Washington ha desconocido las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, al que considera una organización criminal.

Maduro ya ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del chavista.

