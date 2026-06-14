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Noticias Caracol  / MUNDO  / Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil

Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, que ocurrió después de que los dos helicópteros chocaran en pleno vuelo antes de precipitarse a tierra.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree, entre las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil
Redes sociales

Horas después de que las autoridades confirmaran la muerte de seis personas tras la colisión de dos helicópteros en el sector de Recreio dos Bandeirantes, comenzaron a conocerse las identidades de las víctimas, entre ellas dos reconocidas figuras de internet y la música.

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De acuerdo con información divulgada por el medio G1 de Brasil, entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi.

¿Quiénes son las otras personas que perdieron la vida?

Según reportó el medio brasileño, las autoridades de Río de Janeiro dieron a conocer la identidad de las seis personas que perdieron la vida en el accidente registrado durante la mañana del domingo.

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Entre ellas figuran

  • Oliver Tree, músico y productor estadounidense
  • Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina
  • El productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota
  • El director argentino de videoclips Lucas Vignale
  • Los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, quienes comandaban las aeronaves involucradas en la colisión.

NOTICIA EN DESARROLLO

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