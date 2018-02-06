Noticias Caracol Alcaldía de Barrancabermeja
¿Por qué suspendieron al alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez?
La medida contra el mandatario, a quien la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria, es por tres meses. ¿Qué tiene que ver su esposa?
Los detalles de la caída en Colombia de uno de los jefes del Tren de Aragua más buscados en Chile
Alberto Carlos Mejía fue capturado en Barrancabermeja, en Santander. Es señalado de asesinatos.
Mototaxista le propinó brutal golpiza a joven porque supuestamente le debía 1.000 pesos
Al parecer, el mototaxista atacó al muchacho porque este le pagó $3.000 y el servicio valía $4.000. La agresión quedó registrada en un video de una cámara de seguridad.
Adulta mayor cayó a alcantarilla de 5 metros de profundidad y quedó atrapada durante casi 3 días
Nadie sabía de su paradero hasta que, por fortuna, fue encontrada por funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, quienes iban a hacer un mantenimiento.
En medio de un atraco, asesinan a un profesor de álgebra en Barrancabermeja
De acuerdo con las autoridades, dos hombres en motocicleta lo abordaron para robarle una cadena de oro, el docente se opuso y los criminales le dispararon.
Aterrador hallazgo de cuerpo descuartizado de una mujer en baúl de su carro
Hay conmoción en Barrancabermeja por el crimen de Johana Paola Chávez, de 30 años, quien tenía una hija.
Capturan al alcalde de Barrancabermeja por presunta corrupción electoral para frenar su revocatoria
Darío Echeverri, su esposa y otras dos personas fueron detenidas. Son señaladas, entre otras cosas, de pagar dinero para que las personas no votaran.