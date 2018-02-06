En vivo
Noticias Caracol  / Alcaldía de Barrancabermeja

Alcaldía de Barrancabermeja

  • Suspenden a alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por esta razón
    Cuenta de Instagram de alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez
    COLOMBIA

    ¿Por qué suspendieron al alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez?

    La medida contra el mandatario, a quien la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria, es por tres meses. ¿Qué tiene que ver su esposa?

  • Alberto Carlos Mejía Hernández, del Tren de Aragua.
    Alberto Carlos Mejía Hernández, del Tren de Aragua.
    Policía Nacional
    COLOMBIA

    Los detalles de la caída en Colombia de uno de los jefes del Tren de Aragua más buscados en Chile

    Alberto Carlos Mejía fue capturado en Barrancabermeja, en Santander. Es señalado de asesinatos.

  • Mototaxista
    COLOMBIA

    Mototaxista le propinó brutal golpiza a joven porque supuestamente le debía 1.000 pesos

    Al parecer, el mototaxista atacó al muchacho porque este le pagó $3.000 y el servicio valía $4.000. La agresión quedó registrada en un video de una cámara de seguridad.

  • Rosa Barrancabermeja
    COLOMBIA

    Adulta mayor cayó a alcantarilla de 5 metros de profundidad y quedó atrapada durante casi 3 días

    Nadie sabía de su paradero hasta que, por fortuna, fue encontrada por funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, quienes iban a hacer un mantenimiento.

  • Asesinan a un profesor de álgebra en medio de un atraco en Barrancabermeja
    COLOMBIA

    En medio de un atraco, asesinan a un profesor de álgebra en Barrancabermeja

    De acuerdo con las autoridades, dos hombres en motocicleta lo abordaron para robarle una cadena de oro, el docente se opuso y los criminales le dispararon.

  • conmoción en Barrancabermeja por crimen de mujer de 30 años.
    Conmoción en Barrancabermeja por atroz crimen de mujer de 30 años.
    Archivo
    COLOMBIA

    Aterrador hallazgo de cuerpo descuartizado de una mujer en baúl de su carro

    Hay conmoción en Barrancabermeja por el crimen de Johana Paola Chávez, de 30 años, quien tenía una hija.

  • alcaldebarranca2718.jpg
    COLOMBIA

    Capturan al alcalde de Barrancabermeja por presunta corrupción electoral para frenar su revocatoria

    Darío Echeverri, su esposa y otras dos personas fueron detenidas. Son señaladas, entre otras cosas, de pagar dinero para que las personas no votaran.

