Condenan a dos hombres por causar la muerte de perritos en Antioquia y Santander: a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación ha logrado sentencias condenatorias contra dos hombres en distintos puntos del país, Antioquia y Santander, quienes fueron hallados responsables de causar la muerte a dos perritos en hechos separados. La noticia de las condenas por maltrato animal y maltrato animal agravado se dio a conocer el 16 de noviembre de 2025 en Bogotá, D.C., y aborda dos crímenes que causaron indignación.

El caso de 'Kiara': 20 meses de cárcel por maltrato animal agravado en Santander

Uno de los casos culminó con la condena de Heradis de Jesús Salas Balmaceda, a quien una juez penal de conocimiento sentenció a 20 meses de prisión. El sujeto fue declarado responsable del delito de maltrato animal agravado. Los hechos por los cuales fue condenado se remontan al 9 de julio de 2021. El hecho ocurrió en un espacio público, específicamente en el barrio La Victoria de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

Salas fue responsable de matar una perrita llamada ‘Kiara’. Según la investigación, la mascota fue hallada posteriormente en un tanque. Lo más grave y perturbador de los hallazgos fue que la perra presentaba signos de agresiones sexuales. Además, tenía lesiones graves que terminaron por ocasionarle la muerte.



Durante el desarrollo de la investigación, se pudo establecer que Salas fue la persona que agredió a ‘Kiara’. Estas agresiones le causaron traumatismos tan severos que comprometieron irremediablemente su vida, conduciendo a su fallecimiento. Gracias a las evidencias presentadas por la Fiscalía, se pudo asegurar la condena por este horrendo caso.



Condenan a hombre por matar a 'Odín', bulldog francés de dos meses

De forma independiente y en otra región del país, se conoció una segunda sentencia por maltrato animal, esta vez relacionada con la muerte de un cachorro en Itagüí, Antioquia. El condenado en este segundo caso es David Pedraza Villegas, quien fue sentenciado a 8 meses de prisión por el delito de maltrato animal.



El drama de esta historia involucra a un cachorro de raza bulldog francés llamado ‘Odín’. Este perrito era particularmente vulnerable, ya que solo tenía dos meses de nacido. Los hechos tuvieron lugar el 4 de octubre de 2024. En esa fecha, Pedraza le pidió permiso a una vecina, quien era la propietaria de ‘Odín’, para llevarse y cuidar al pequeño perro. El sujeto llevó al cachorro a una vivienda ubicada en Itagüí, en el departamento de Antioquia.

Lamentablemente, el tiempo que ‘Odín’ pasó bajo el cuidado de Pedraza Villegas fue fatal. El cachorro fue devuelto a su dueña en condiciones de salud sumamente precarias, encontrándose en un estado agonizante. La propietaria de la mascota actuó de inmediato, auxiliando al cachorro y llevándolo a una clínica veterinaria con la esperanza de salvar su vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, ‘Odín’ murió. La causa de su muerte fue determinada como las agresiones físicas que presentaba.

