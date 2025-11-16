En vivo
COLOMBIA  / Condenan a dos hombres por causar la muerte de perritos en Antioquia y Santander: a la cárcel

Condenan a dos hombres por causar la muerte de perritos en Antioquia y Santander: a la cárcel

Uno de los perros fue encontrado con signos de agresiones sexuales, fue un caso de maltrato animal agravado. El otro era un cachorro y tenía apenas dos meses de nacido.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
Condenan a dos hombres por causar la muerte de perritos en Antioquia y Santander
Condenan a dos hombres por causar la muerte de perritos en Antioquia y Santander -
Fiscalía General de la Nación

