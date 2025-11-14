En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Un menor muerto y un joven herido dejó ataque sicarial en el Parque a La Vida, en Barrancabermeja

Harrison Javier Preciado se encontraba con su primo departiendo en el parque cuando sicarios en moto los interceptaron y le dispararon. Es el segundo homicidio que se registra en este lugar en noviembre.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de nov, 2025
Javier Preciado Arboleda, víctima de homicidio -
Redes sociales

