¿Por qué suspendieron al alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por presunta participación indebida en política.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si Vásquez Gómez actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.



¿Por qué la Procuraduría menciona a la esposa del alcalde de Barrancabermeja?

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el mandatario habría participado en varios actos de campaña de precandidatos al Senado, entre quienes se encuentra su esposa, Laura Cristina Ahumada García.

La entidad indicó que el disciplinable habría hecho varias publicaciones en redes sociales y utilizado indumentaria con imágenes con el distintivo de campaña de su esposa en varias actividades públicas.



Dichos posts aparecieron a finales de septiembre en la cuenta del alcalde de Barrancabermeja.

También menciona actos públicos en los que se recordaba que Ahumada era esposa del mandatario del municipio y la propia candidata habló en el lanzamiento de su campaña de los logros alcanzados en la administración de Vásquez: “Todo esto que hemos hecho en este año y medio de gobierno no puede quedar solamente aquí en nuestra ciudad, Colombia necesita escuchar esta voz, Barrancabermeja necesita una voz, una voz mujer, una mujer fuerte y empoderada”.



Para la Procuraduría, “Ahumada García puede influir en la ciudadanía sufragante del distrito de Barrancabermeja a favor de las aspiraciones electorales de su cónyuge, tanto así que, como se evidenció en el discurso de lanzamiento de su campaña, Laura Cristina Ahumada García es explícita en señalar los proyectos y éxitos del proyecto político que comparte con su esposo, el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez, razón por la cual, el retiro provisional del disciplinable del ejercicio de su cargo se impone, por cuanto solo así es posible garantizar que no interfiera en la decisión de los electores del distrito especial en donde ejerce su mandato”.

Agrega el ministerio que el alcalde ha utilizado en actos públicos "una cachucha con el distintivo de la campaña de Laura Ahumada, con la sigla ‘BCA EJA’".

La Procuraduría consideró suspenderlo a Vásquez pues, de no hacerlo, “podría seguir participando en la contienda política que actualmente se adelanta en el país a favor de las aspiraciones electorales de su cónyuge, Laura Cristina Ahumada García”.

El presidente Gustavo Petro debe nombrar un alcalde encargado en los próximos 30 días y Vásquez no recibirá remuneración económica durante el tiempo que esté suspendido.

