COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Por qué suspendieron al alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez?

¿Por qué suspendieron al alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez?

La medida contra el mandatario, a quien la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria, es por tres meses. ¿Qué tiene que ver su esposa?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Suspenden a alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por esta razón
Cuenta de Instagram de alcalde Barrancabermeja, Jonathan Vásquez

