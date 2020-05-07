En vivo
Avenidas de Colombia

Avenidas de Colombia

  movilidad bogota febrero 19
    Secretaría de Movilidad
    EN VIVO
    BOGOTÁ

    Movilidad en Bogotá hoy, 19 de febrero: buses de Sitp toman desvíos por protestas en el centro

    Transmilenio ha informado que la flota continúa en contraflujo desde Centro Memoria hasta la carrera 33, a la altura de la Universidad Nacional.

  
    COLOMBIA

    Accidente en la avenida Circunvalar deja tres lesionados

    Un auto se volcó al intentar esquivar a dos transeúntes que cruzaban la vía. Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor, que quedó atrapado.

  
    COLOMBIA

    Niño muere tras perder el control de su bicicleta en la avenida Circunvalación

    El menor, que jugaba a las carreras con su hermana al borde de la vía, cayó de un puente.

  
    COLOMBIA

    Tres vehículos chocaron en el nororiente de Bogotá, entre ellos un bus del SITP

    Un grave accidente se registró en el nororiente de Bogotá, específicamente en la avenida Circunvalación con calle 88.

  
    COLOMBIA

    Con perros y niños: así entrenaban bandas de Los Guacharacos y Viernes 13

    En videos entregados por la comunidad se observa cómo los integrantes de estas organizaciones entrenan disparándole a botellas y peleando entre ellos con armas blancas. También, adiestran perros para que los acompañen a cometer sus fechorías.

  
    COLOMBIA

    Con caminata se estrenó iluminación en Las Vegas

    El temor de los habitantes de Envigado, de pasar por la avenida Las Vegas, se reducirá. Con una inversión de 1.464 millones de pesos la Secretaría de Obras Públicas de este municipio estrena la nueva iluminación.

