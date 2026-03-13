Se agotan dosis de vacuna contra el sarampión en Bogotá, según secretario de Salud

Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, informó este viernes que la vacuna contra el sarampión se está agotando en la ciudad y que solo habrá disponibilidad para viajeros en el aeropuerto El Dorado y en las terminales de transporte.



A través de sus redes sociales, el secretario Bermont mencionó que “en el marco de la alerta internacional por sarampión, Bogotá ha reforzado las acciones de vacunación para prevenir la reintroducción del virus en la ciudad. El esquema permanente del programa ampliado de inmunizaciones hoy cuenta con las vacunas suficientes para la población objeto”.

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Sin embargo, dijo el secretario, “las dosis de vacuna bivalente contra sarampión y rubeola, utilizadas para proteger el talento humano en salud, realizar cercos vacunales en casos sospechosos vacunar a viajeros internacionales, presenta actualmente una disponibilidad muy limitada”.

¿Cuántas dosis de vacuna del sarampión hay en Bogotá?

Actualmente, la ciudad de Bogotá, según datos de la Secretaría de Salud, cuenta con 5.000 dosis de la vacuna contra el sarampión. Esta cantidad de biológicos, para Bermont, “es insuficiente para mantener la vacunación en todos los puntos habilitados, como lo habíamos ampliado inicialmente en el marco de la estrategia distrital”.



Además, el funcionario señaló que el pasado 20 de febrero se hizo una solicitud al Ministerio de Salud para el envío de 50.000 dosis adicionales de vacunas de sarampión “con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia de vacunación en la ciudad. Sin embargo, hasta el momento estas vacunas no han sido asignadas”.



A propósito, el secretario anunció que “mientras se restablece la disponibilidad del biológico por parte del Ministerio, Bogotá concentrará temporalmente la vacunación para viajeros en el aeropuerto El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur, con el fin de priorizar a quienes tienen viajes programados y garantizar la disponibilidad de dosis para realizar los cercos vacunales necesarios que reduzcan el riesgo de transmisión autóctona”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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