Habla papá de estudiante del Externado arrollada por un TransMilenio: "Con dolor para toda la vida"

Las autoridades en Bogotá investigan la muerte de Jhoana Katerine Agreda, la joven estudiante de antropología de la Universidad Externado arrollada por un bus de TransMilenio en inmediaciones de la estación Las Aguas. El papá de la mujer de 21 años habló con Noticias Caracol y relató los últimos momentos que vivió junto a su hija.



Andrés Agreda, papá de Jhoana, mencionó que “ella tuvo el fatal accidente el martes 20 de marzo, tipo 10:30 u 11:00 de la noche. Lo único que se sabe es que fue arrollada por un TransMilenio. Las investigaciones continúan y todo el proceso se encuentra en la Fiscalía”.

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El día de lo ocurrido, narró Andrés Agreda, “una señora me llamó tipo 12:00 de la noche, pero antes de eso yo ya me había comunicado, había llamado a mi hija por medio de WhatsApp, no tenía respuesta. Luego los médicos me llamaron y me dijeron que ella se encontraba grave. Yo me preocupé, les supliqué que le dieran la mejor atención. Ella se fue agravando, supuestamente le hicieron unas cirugías y después me dijeron: ‘Se nos va a morir’”.

Sobre las 4:30 de la mañana, Andrés Agreda y su familia fueron hasta el hospital en el que se encontraba Jhoana Katerine. “Nos dijeron que nos despidiéramos porque con ella no podían hacer más nada. Fue un golpe duro para mí, para mi esposa, para mi familia y para mi comunidad. Ella falleció tipo 5:10 de la mañana”.



El papá de la víctima pidió que “la Fiscalía tenga en mano todo este proceso para que nos esclarezcan los hechos para tener una tranquilidad como familia, pero con el dolor que vamos a llevar toda la vida”.



Sobre Jhoana, su papá mencionó que “nació en Bogotá. Yo llevo entre 28 y 30 años en la ciudad. Regresé en algún momento del Putumayo, volví otra vez. ‘Kati’ empezó su primaria en La Candelaria, luego nos trasladamos a Usme, vivimos en el barrio Porvenir, terminó su bachillerato en Usme y ahí pudo ingresar al Externado. Ella estaba estudiante ahí juiciosamente y el año pasado hizo un semestre en la Universidad Pedagógica en artes. Entonces, terminó en diciembre y volvió y se reintegró en el Externado para continuar en sexto semestre de antropología”.

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Agregó que su hija “los fines de semana nos colaboraba en el fortalecimiento cultural que tenemos como mesa indígena en Usme. Ella venía participando en la parte cultural, en eventos, ella me colaboraba a mí y con la comunidad en el tratamiento de la cultura, lo que es fortalecimiento de lengua materna, artes y gastronomía del pueblo Kamsa aquí en Bogotá”.



TransMilenio se pronuncia sobre muerte de estudiante del Externado

La empresa TransMilenio emitió un comunicado en el que dice lo siguiente: “Con relación al siniestro vial con un peatón registrado en la noche del 10 de marzo de 2025, TransMilenio informa que el hecho ocurrió a la altura de la estación Las Aguas, presuntamente entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular".

Agregó TM, “para atender la novedad, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención establecidos. TransMilenio lamenta lo ocurrido, realiza seguimiento al caso y continuará reforzando las medidas de control y monitoreo con el fin de garantizar la seguridad operacional del sistema”.

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Finalmente, la compañía aseguró que “estará atenta a cualquier requerimiento de las autoridades competentes en el marco de las investigaciones correspondientes”.

Cifra de muertes por accidentes de tránsito en Bogotá

En lo corrido del año 2026, en Bogotá se han reportado 45 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Esta cifra se redujo en un 8,16%, con relación al mismo periodo del año 2025, cuando para la misma fecha se habían registrado 49 personas muertas en siniestros viales.

En todo el país, en lo corrido del año se han reportado 661 personas muertas en accidentes de tránsito, lo que significa un aumento del 3,44%, con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando las autoridades registraron la muerte de 639 ciudadanos en accidentes de tránsito.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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