Joven sobrevivió a intento de feminicidio y hoy comparte su historia para alertar a otras mujeres

Los casos de violencia de género y feminicidios siguen generando preocupación en Colombia. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, cada hora cuatro mujeres son agredidas por su pareja o expareja, y representan el 86 % del total de víctimas. Además cifras citadas por el mismo informe indica que el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta un promedio anual de 35.000 mujeres víctimas, el equivalente a 96 mujeres violentadas cada día.



En medio de este contexto, el testimonio de una joven en el Valle del Cauca ha vuelto a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres. Se trata de María José Valencia, una joven de 20 años que sobrevivió a un ataque armado ocurrido hace diez meses en el campus de la Universidad de Palmira, luego de que su expareja sentimental intentara quitarle la vida.

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Hoy, tras un largo proceso de recuperación, decidió contar su historia con el objetivo de alertar a otras mujeres sobre las señales de violencia en las relaciones.

María José asegura que las primeras señales de violencia comenzaron mucho antes del atentado. Según relató, su expareja mostraba conductas posesivas, celos constantes y comportamientos que con el tiempo se volvieron cada vez más agresivos.



Durante semanas, el hombre la vigilaba, la seguía e incluso llegaba a lugares donde ella se encontraba, como su casa o la universidad.



“Nosotras pensamos que el amor está en controlar, en molestar, en buscar, en insistir y eso era lo que viví yo, que en cualquier momento me llegaba a casa, que en cualquier momento me llegaba hasta la universidad misma y yo veía eso como que, ‘ah, ese hombre me ama’”, recordó la joven.

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Un mes antes del ataque, el acoso se intensificó. María José cuenta que el día de los hechos llegó al campus universitario con una sensación extraña y una fuerte ansiedad.

“Para mí fue muy obligatorio ir a estudiar ese día, porque hasta mi mamá me dijo: ‘Si no quiere ir, no vaya’. Pero yo dije: ‘No, yo tengo parcial, tengo que ir’”, relató.



El ataque que cambió su vida

Horas después de llegar a la universidad, varias amigas le advirtieron que el hombre estaba en el campus. Cuando finalmente lo vio, intentó alejarse de inmediato.

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Sin embargo, el agresor la atacó con un arma de fuego. Dos disparos marcaron ese momento: uno atravesó su cuello y el otro entró en su cráneo.

En medio del ataque, otra estudiante que se encontraba cerca también resultó herida. Se trataba de Sirley Vanessa López Loaiza, una joven de 23 años, quien cursaba el octavo semestre de Licenciatura en Literatura y lamentablemente falleció días después en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

"Sirley era mucho más que una víctima. Era hija, amiga, estudiante, mujer joven llena de luz. Amaba las letras, creía en el aula como espacio de transformación. Soñaba con enseñar, con escribir, con cambiar el mundo. Y ese sueño nos lo arrebataron.Pero su legado sigue latiendo", se lee en un memorial publicado por la Universidad del Valle.

María José recuerda que durante la agresión perdió la conciencia por unos segundos. “Fue un momento muy espiritual para mí porque yo pensé perder la vida y le dije: ‘Dios, acompáñame, llévame a tu lado’. Y no fue así”, contó.

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Según su relato, en medio de ese momento crítico una persona se acercó a ayudarla. “Y en ese momento con una voz muy espiritual comienza a orar, a orar y a orar, a pedirle a Dios por mi vida y retomo yo fuerzas y me tranquilizo”, añadió.

Tras el ataque, los meses siguientes estuvieron marcados por el proceso de recuperación física y emocional. La joven tuvo que cambiarse de vivienda junto a su familia, iniciar tratamientos psiquiátricos y recibir medicación.

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Además, comenzó terapias físicas para recuperar movilidad en el cuello. En ese camino, asegura que el apoyo de sus familiares ha sido fundamental. “Le agradezco enormemente a Dios permitirme tener esa familia, a esos padres, a mis hermanos”, expresó.



Un mensaje para otras mujeres

Diez meses después del atentado, María José decidió hablar públicamente con Noticias Caracol, no solo para recordar lo ocurrido, sino también para enviar un mensaje a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares.

Para ella, sobrevivir se convirtió en una oportunidad para alertar sobre las señales tempranas de violencia en una relación.

“Quiero el día de mañana y el día de hoy con esta oportunidad de mostrarle a otras mujeres que pueden, de que pueden decir no, de que pueden salir de las relaciones por más tóxicas o desde un inicio con la mínima señal decir: ‘No’”, afirmó.

También insistió en la importancia de no normalizar comportamientos de control o maltrato.

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“No aguantarse que un hombre viene y te haga un desplante, no aguantarse que un hombre te quiera controlar, no, no está bien y no esperar a que cambie”, concluyó.

Su testimonio se suma a las múltiples voces que buscan visibilizar la violencia de género en el país y alertar sobre la necesidad de reconocer las señales a tiempo para evitar tragedias.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co