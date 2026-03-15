Nueva función de Google Maps que usa inteligencia artificial para responder preguntas de usuarios

Google anunció una de las actualizaciones más importantes para su plataforma de mapas en más de una década. La compañía presentó una nueva función impulsada por inteligencia artificial que integra sus modelos Gemini con Google Maps, con el objetivo de transformar la manera en que los usuarios exploran lugares, planifican viajes y se desplazan por las ciudades.



La actualización, anunciada el pasado 12 de marzo, introduce nuevas herramientas que convierten la experiencia del mapa en una interacción más conversacional y visual. Según explicó Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, esta integración busca revolucionar el concepto tradicional de mapa al combinar información geográfica actualizada con capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

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Una de las principales novedades es Ask Maps, una función que permite a los usuarios hacer preguntas complejas sobre lugares y recibir respuestas de manera conversacional, algo que hasta ahora no era posible dentro de la aplicación.

Con la llegada de Ask Maps, los usuarios podrán consultar información específica sobre distintos lugares sin tener que realizar múltiples búsquedas. La herramienta permite formular preguntas relacionadas con situaciones cotidianas, y el sistema responde utilizando la información disponible en la plataforma.



Por ejemplo, una persona puede preguntar sobre lugares abiertos en la zona de forma especifica. Antes, encontrar ese tipo de datos implicaba revisar varias páginas o comentarios en internet; ahora la información se presenta de forma directa dentro del mapa.



El sistema funciona gracias a la combinación del mapa más actualizado de Google con los modelos de inteligencia artificial Gemini, lo que permite generar respuestas basadas en datos del mundo real. Además, la plataforma muestra un mapa personalizado que ayuda a visualizar las opciones disponibles.



Ahora puede planear viajes con recomendaciones personalizadas

La herramienta también está diseñada para facilitar la planificación de viajes o recorridos. Un usuario puede pedir recomendaciones de paradas durante una ruta específica y recibir sugerencias basadas en información disponible en Google Maps.

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Para generar estas respuestas, el sistema analiza información de más de 300 millones de lugares registrados en la plataforma. También tiene en cuenta reseñas y aportes realizados por la comunidad de colaboradores de Maps, que supera los 500 millones de usuarios en todo el mundo.

Las recomendaciones se adaptan a los intereses de cada persona. El sistema puede considerar búsquedas anteriores o lugares guardados dentro de la aplicación para ofrecer resultados más relevantes.

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Una vez que el usuario encuentra un sitio de interés, la plataforma permite realizar varias acciones directamente desde la aplicación, como guardar lugares en listas, compartirlos con otras personas o consultar las indicaciones para llegar.

Además de la experiencia conversacional, Google también anunció una transformación importante en la navegación dentro de la aplicación. La actualización introduce lo que la compañía denomina navegación inmersiva, una renovación completa del sistema de orientación que, según la empresa, representa el mayor cambio en esta función en más de diez años.

La interfaz incorpora vistas en tres dimensiones que muestran edificios, pasos elevados y características del terreno que rodea la ruta del usuario.

The way you use Google Maps will never be the same.



Introducing Ask Maps, a new way for you to ask anything about anywhere, with help from the latest Gemini models. Rolling out now on Android and iOS in the US and India. pic.twitter.com/AcPx4jvuHR — Google Maps (@googlemaps) March 12, 2026

Mejoras en el sistema de movilidad

El sistema también resalta elementos importantes de la vía, como carriles, pasos peatonales, semáforos y señales de tránsito. Esta visualización se basa en el análisis que realizan los modelos Gemini a partir de imágenes recientes de Street View y fotografías aéreas, lo que permite ofrecer una representación más precisa del entorno.

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La actualización también incorpora mejoras en la información de tráfico. Google Maps procesa más de cinco millones de actualizaciones de tráfico cada segundo en todo el mundo para identificar las rutas más convenientes.

Ahora la aplicación también mostrará las ventajas y desventajas de rutas alternativas, lo que permitirá elegir entre trayectos más rápidos, recorridos con menos tráfico o rutas que eviten peajes.

Asimismo, el sistema notificará interrupciones en tiempo real, como accidentes o trabajos en la vía, gracias a las contribuciones de la comunidad de conductores, que aporta más de 10 millones de reportes diarios.

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Otra de las novedades está enfocada en el momento final del recorrido. Antes de iniciar el viaje, los usuarios podrán previsualizar el destino y sus alrededores mediante imágenes de Street View y recibir recomendaciones sobre dónde estacionar.

Cuando el conductor se acerque al lugar, la aplicación resaltará la entrada del edificio, los estacionamientos cercanos y el lado de la calle en el que se encuentra el destino, con el fin de facilitar la llegada.

La función Ask Maps ya comenzó a implementarse en Estados Unidos e India para dispositivos Android e iOS, y Google anunció que próximamente estará disponible también para computadoras.

Por su parte, la navegación inmersiva empezó a desplegarse en Estados Unidos y se expandirá gradualmente a dispositivos compatibles con iOS y Android, además de plataformas como CarPlay, Android Auto y vehículos que integren los servicios de Google.

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Con esta actualización, la compañía apuesta por integrar inteligencia artificial y datos geográficos para ofrecer una experiencia de navegación más intuitiva, con el objetivo de facilitar la exploración de lugares y la movilidad cotidiana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co