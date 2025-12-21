Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo

El jugador de fútbol colombiano Luis Díaz anotó el tercer gol en el partido entre el Fútbol Club Heidenheim 1846 y el Bayern de Múnich, que terminó en la victoria de este último 4 a 0. Díaz celebró con sus compañeros de equipo durante el minuto 86 del encuentro.

Los compañeros del colombiano que también hicieron gol durante el partido fueron el alemán Josip Stanišić, el francés Michael Olise y el británico Harry Kane, en los minutos 15, 32 y 90+2, respectivamente, posicionando al equipo como uno de los mejores de la liga. Con el gol de Luis Díaz, el futbolista llegó a ocho tantos a mitad de la temporada en la Bundesliga en la mitad de temporada, siendo el segundo máximo artillero del equipo, solo superado por Kane, que ya lleva 19 goles.



La sorpresiva noticia de Luis Díaz al hacer gol

El deportista que ya tiene dos hijas con su esposa, Gera Ponce: Roma y Charlotte, decidió celebrar el gol dando a conocer la noticia de que esperan otro bebé. El jugador colombiano está con su pareja desde 2016, por lo que el próximo año completarán una década juntos. A mediados de 2023, el deportista le hizo la petición de matrimonio a su hoy esposa.



Tras hacer el gol de cabeza en el minuto 86 del encuentro, Díaz fue por el balón y lo colocó debajo de su camiseta. Después se lleva al pulgar a la boca haciendo el gesto de un bebé cuando se chupa el dedo e indicando que espera un nuevo bebé para 2026.

El anuncio lo hizo con su último gol y partido del año, ya que este domingo 21 de diciembre era el último encuentro de 2025. El jugador tendrá algunos días de vacaciones, para luego retomar la acción con su club. Asimismo, se espera que Díaz participe con la Selección de Colombia en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El matrimonio entre Luis Díaz y Gera Ponce

Luis Díaz contrajo matrimonio el sábado 14 de junio con Geraldine Ponce. La ceremonia se realizó en Barranquilla, departamento del Atlántico, según reportaron varios medios locales. Entre los invitados había otros jugadores o exjugadores de la Selección de Colombia como Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Muñoz y Yerry Mina.

El matrimonio se llevó a cabo en la iglesia La Inmaculada, en el barrio viejo Prado. La cita estaba programada para las 6:30 de la tarde, pero desde antes se vieron a los diferentes invitados llegando al evento. De acuerdo con Blu Radio, el papá de Luis Díaz, Luis Manuel "Mane" Díaz, y sus hermanos Jesús y Roller, fueron algunas de las primeras personas en llegar al lugar, donde más de 100 personas esperaban por la llegada del futbolista.

¡Gol de Luis Díaz con dedicatoria especial! 🤩



