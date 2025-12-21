En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo

Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo

El jugador de fútbol colombiano Luis Díaz compartió la noticia de que será papá de nuevo al celebrar el tercer tanto de su equipo, el Bayern Múnich, en el partido ante el Heidenheim este domingo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Con golazo en partido de Heidenheim vs. Bayern, Luis Díaz anunció que será papá de nuevo
Luis Díaz da la noticia junto a su coequipero Harry Kane, quien también anotó minutos después.
FC Bayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad