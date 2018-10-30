Noticias Caracol Benin
Benin
-
Intento de golpe de Estado en Benín: detienen a 13 militares tras fallido levantamiento
Un grupo de golpistas militares, y otros retirados de la institución, tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon.
-
Incendio en depósito de gasolina de contrabando en Benín dejó 34 personas muertas
El incendio se presentó en el sur del país africano, muy cerca de la frontera con Nigeria. La información fue confirmada por el ministro del Interior de Benín, que señaló que entre las víctimas había dos menores de edad.
-
Sacrificio de animales y brujería: polémico festival de vudú en Benin
Es el primer país en declarar esta práctica como su religión. La celebración está cargada de ritos, alcohol, cabezas de serpientes y mandíbulas.