Noticias Caracol  / Benin

Benin

    Patrice Talon, presidente de Benin. -
    Foto: AFP
    MUNDO

    Intento de golpe de Estado en Benín: detienen a 13 militares tras fallido levantamiento

    Un grupo de golpistas militares, y otros retirados de la institución, tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon.

  • Incendio en un depósito de gasolina contrabando en Benín dejó como saldo a 34 personas muertas
    El lugar donde se produjo el incendio en Benín era concurrido por pobladores propietarios de carros, motocicletas y triciclo-taxis, para abastecerse de combustible de manera irregular.
    iStockPhoto.
    MUNDO

    Incendio en depósito de gasolina de contrabando en Benín dejó 34 personas muertas

    El incendio se presentó en el sur del país africano, muy cerca de la frontera con Nigeria. La información fue confirmada por el ministro del Interior de Benín, que señaló que entre las víctimas había dos menores de edad.

  • Cada 10 de enero en el país africano de Benín, en del golfo de Guinea, miles de personas acuden a un ritual vudú en una jornada especial para ese credo que tiene estatus de religión en esa nación.
    MUNDO

    Sacrificio de animales y brujería: polémico festival de vudú en Benin 

    Es el primer país en declarar esta práctica como su religión. La celebración está cargada de ritos, alcohol, cabezas de serpientes y mandíbulas.

