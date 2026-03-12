En vivo
Noticias Caracol En Vivo
POLÍTICA  / Luis Gilberto Murillo anuncia como fórmula vicepresidencial a Luz María Zapata

Luis Gilberto Murillo anuncia como fórmula vicepresidencial a Luz María Zapata

Los candidatos buscan lanzarse como independientes a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Este es el perfil de Luz María Zapata.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
@LuisGMurillo en X

El candidato presidencial Luis Gilberto Murillo reveló quién será la persona que lo acompañará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 como candidata a la Vicepresidencia. Se trata de Luz María Zapata, egresada de la Universidad de los Andes con una licenciatura en Ciencias Políticas.

El otrora canciller decidió sumarse a la contienda electoral con su fórmula vicepresidencial poco después de que se despejara el panorama político tras las consultas interpartidistas, realizadas el pasado 8 de marzo.

“La Colombia que merecemos no se construye desde la exclusión. Se construye eligiendo bien, con oportunidades, confianza y trabajo conjunto. Ese camino, junto a Luz María Zapata, empieza hoy. ¡Únanse!”, escribió Murillo en sus redes sociales para anunciar la alianza.

Oriunda de Pereira, Risaralda, Zapata es reconocida en el panorama público por haber sido directora de Asocapitales entre 2018 y 2025. Además, fue Segunda Dama de la Nación entre 2014 y 2017, cuando su entonces esposo, Germán Vargas Lleras, se desempeñó como vicepresidente durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Adicionalmente, posee una maestría en Inteligencia Emocional y Bienestar de la Universidad del Rosario. En el pasado también estuvo afiliada al partido Cambio Radical.

Zapata ha ocupado otros cargos como coordinadora de políticas sociales y de la mujer en campañas presidenciales, investigadora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Licoreras (ACIL) durante 14 años.

Cabe recordar que Luz María Zapata fue una de las más de 100 precandidatas presidenciales que se inscribieron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, ahora se adhiere a la campaña independiente que lidera el exministro de Relaciones Exteriores.

Murillo, nacido en Andagoya (Chocó), se perfila como uno de los candidatos independientes que buscan llegar a la Casa de Nariño. En su trayectoria ha sido gobernador del Chocó, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el gobierno Santos y embajador de Colombia en Estados Unidos durante la administración de Gustavo Petro.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
