¿Busca cursos gratis? Sena tiene más de 400 opciones para potenciar su hoja de vida en poco tiempo

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva oferta de cursos cortos complementarios gratuitos en áreas como agroecología, analítica de datos, recursos humanos y análisis financiero. Los programas están disponibles en modalidad virtual y buscan ampliar las oportunidades de formación y actualización de quienes desean fortalecer sus competencias laborales y potenciar su hoja de vida.

Los programas están disponibles a través de la plataforma virtual del Sena Zajuna y abarcan diferentes áreas del conocimiento. La iniciativa busca facilitar el acceso a formación "en un mundo laboral cada vez más competitivo y dinámico, donde la actualización constante se convierte en una herramienta fundamenta para crecer profesionalmente y acceder a nuevas oportunidades", indicó la institución.

Cuáles son los cursos cortos y gratis que el Sena oferta en 2026

De acuerdo con la entidad, estos cursos hacen parte de la oferta de formación complementaria del Sena, un modelo educativo orientado a actualizar o reforzar conocimientos específicos en periodos de tiempo relativamente cortos. Esta modalidad se ha consolidado como una alternativa para quienes ya se encuentran vinculados al mercado laboral, pero también para estudiantes o personas que buscan adquirir nuevas competencias.



La formación se realiza principalmente de manera virtual, lo que permite a los participantes acceder desde cualquier lugar del país e incluso desde el exterior, siempre que cuenten con conexión a internet. Esta característica busca ampliar el alcance de los programas y facilitar la participación de personas que, por razones laborales o de ubicación geográfica, no pueden asistir a procesos de formación presencial.



Entre los cursos disponibles del Sena se encuentran programas relacionados con agroecología y desarrollo rural, administración de recursos humanos, patronaje de calzado deportivo, analítica de datos aplicada a procesos logísticos y análisis financieros, entre otros. Cada uno de estos cursos aborda temas específicos y está diseñado para ofrecer herramientas que puedan aplicarse en distintos entornos laborales.

"Estos cursos complementarios te permiten desenvolverte en tu vida laboral mucho mejor. Te invitamos para que te formes ya en nuestra formación complementaria virtual, puedes acceder desde cualquier lugar del mundo, consulta los requisitos e inscríbete ya", señaló Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del Sena.



¿Cuánto duran los cursos cortos del Sena?

Los cursos tienen duraciones variables que pueden ir desde aproximadamente 48 horas hasta cerca de tres meses, dependiendo del contenido y la intensidad de cada programa. Esta flexibilidad permite que los participantes organicen su proceso de aprendizaje de acuerdo con sus tiempos y responsabilidades.

Al finalizar el curso, los participantes reciben una certificación expedida por el Sena que acredita la formación realizada. Esta certificación puede ser utilizada para respaldar procesos de búsqueda de empleo, actualización del perfil profesional o fortalecimiento de competencias dentro de un trabajo actual.

Otro de los aspectos que destaca la entidad es que todos los cursos son completamente gratuitos, lo que busca facilitar el acceso a procesos de formación sin que el costo represente una barrera. El objetivo es que más personas puedan adquirir conocimientos en áreas que tienen demanda en distintos sectores productivos.



¿Cómo inscribirse a cursos cortos y gratuitos del Sena?

Para consultar la oferta disponible, los interesados deben ingresar a la plataforma virtual del Sena Zajuna, donde se encuentra el catálogo de cursos complementarios. En el portal es posible revisar la información de cada programa, incluidos los contenidos, los requisitos de inscripción, la modalidad de formación y las fechas de inicio. Este es el paso a paso:



Ingrese a zajuna.sena.edu.co

Haga clic sobre la opción de "Cursos cortos"

Seleccione el área de interés y el sistema le desplegará todas las opciones de programas

De clic en "Inscríbete"

Registre sus datos personales o inicie sesión con su usuario

Una vez completado el registro, el sistema envía al correo electrónico del usuario la información relacionada con el proceso de inscripción y los pasos a seguir para iniciar la formación. Desde el Sena también indicaron que la disponibilidad de cupos puede variar según la demanda de cada curso. Por esta razón, algunas convocatorias se habilitan en diferentes momentos del año y pueden abrir nuevos espacios para inscripción de manera periódica.

La entidad recomienda a las personas interesadas consultar el portal con frecuencia para verificar si se han abierto nuevos cupos en los programas que desean cursar.



Lista de los cursos complementarios que oferta el Sena en 2026

Administración de la tecnología de la información

Administración de proyectos de construcción

Agroindustrial

Agrícola

Artesanías

Automatización y control

Automotriz

Calidad

Calidad en el desarrollo de software

Ciencia, tecnología e innovación

Contabilidad y finanzas

Diseño

Electricidad y electrónica

Especies menores

Forestal y medio ambiente

Fotografía

Gastronomía

Gerencia pública

Gestión administrativa

Gestión documental

Gestión organizacional

Gestión y administración de proyectos

Habilidades blandas

Habilidades digitales

Inglés (Bilingüismo)

Manipulación de alimentos

Marroquinería

Mecánica y materiales

Mercadeo y logística

Multilingüismo

Música

Ofimática

Pedagogía

Prepárate para las pruebas Saber Pro

Producción pecuaria

Programación

Programas transversales

Química

SG-SST

Salud

Telecomunicaciones

Textil y confección

Transporte

Turismo

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co