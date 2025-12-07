En vivo
Intento de golpe de Estado en Benín: detienen a 13 militares tras fallido levantamiento

Un grupo de golpistas militares, y otros retirados de la institución, tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Benin
Patrice Talon, presidente de Benin.
Foto: AFP

