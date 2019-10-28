Noticias Caracol Bielorrusia
El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días
Es importante tener presente que la exención de visa para estancias cortas en este país europeo aplica únicamente para viajes con fines turísticos y no de trabajo o educativos.
Vladimir Putin anunció la llegada de las primeras armas nucleares tácticas a Bielorrusia
Vladimir Putin aseguró que se trata de una medida para disuadir: "Las armas nucleares han sido creadas para garantizar la seguridad y la existencia del Estado ruso”.
Estados Unidos tacha de “irresponsable” el traslado de armas nucleares rusas a Bielorrusia
Desde Moscú, donde se desarrolla la cumbre de líderes de la Unión Económica Euroasiática, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hizo el anuncio que fue desaprobado por los Estados Unidos.
Alés Bialiatski, premio nobel de Paz, fue condenado por un tribunal bielorruso
Alés Bialiatski, nobel de Paz en 2022, y otros tres activistas de derechos humanos fueron condenados en Bielorrusia por “atentar contra el orden público”. Organizaciones internacionales pidieron su liberación.
Dnipró sufrió la arremetida de las tropas rusas: “Hubo llamas y un fuerte estallido”
Hasta un hospital psiquiátrico fue bombardeado. Otras dos ciudades cercanas a las fronteras con Polonia y Rumania también sufrieron los ataques.
Rusia y Ucrania llevan a cabo una segunda ronda de negociaciones este jueves
Un alto al fuego inmediato es la apuesta de este diálogo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
Secretario general de la ONU pide a Rusia abrir "la puerta al diálogo y a la diplomacia"
En Asamblea General, solo 5 países votaron en contra de la resolución que exige la retirada de tropas rusas.
Onlyfans cancela cuentas de modelos rusas tras el conflicto en Ucrania
La plataforma se unió a las protestas en contra de la invasión ordenada por Putin.
Occidente apunta a sofocar a Rusia económicamente: EE. UU y Europa bloquean sus reservas
Banco Central ruso no puede acceder a sus activos, lo que devaluará más el rublo. Tras informes de inteligencia, Washington también vigila los movimientos de Bielorrusia.
Cantante ucraniana narra la travesía que vive con sus hijos para huir de ataques rusos
Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, cuenta que pasaron cuatro días encerrados en un carro y sin comida intentando llegar a Bielorrusia. "Quiero despertar y escuchar que es solo una película".