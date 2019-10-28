En vivo
Noticias Caracol  / Bielorrusia

Bielorrusia

  El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días
    El país queda al este de Europa -
    Archivo
    ESTILO DE VIDA

    El país europeo que ya no le pide visa a colombianos para estadías cortas de 90 días

    Es importante tener presente que la exención de visa para estancias cortas en este país europeo aplica únicamente para viajes con fines turísticos y no de trabajo o educativos.

  • Thumbnail
    SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 16: (RUSSIA OUT) Russian President Vladimir Putin attends the SPIEF 2023 St.Petersburg International Economic Forum on June 16, 2023 in Saint Petersburg, Russia. Main Russian annual economic forum is marking its 26th anniversary this year. (Photo by Contributor/Getty Images)
    Contributor/Getty Images
    MUNDO

    Vladimir Putin anunció la llegada de las primeras armas nucleares tácticas a Bielorrusia

    Vladimir Putin aseguró que se trata de una medida para disuadir: "Las armas nucleares han sido creadas para garantizar la seguridad y la existencia del Estado ruso”.

  Estados Unidos tacha de "irresponsable" el traslado de armas nucleares rusas a Bielorrusia
    The South Portico of the White House at Christmas. This Neoclassical, Palladian house is the principle residence of the President of the US
    Allan Baxter/Getty Images
    MUNDO

    Estados Unidos tacha de “irresponsable” el traslado de armas nucleares rusas a Bielorrusia

    Desde Moscú, donde se desarrolla la cumbre de líderes de la Unión Económica Euroasiática, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hizo el anuncio que fue desaprobado por los Estados Unidos.

  • Thumbnail
    STOCKHOLM 20201203 Democracy activist Ales Bialiatski and the human rights organization Vjasna (Belarus) received the 2020 Right Livelihood Award on Thursday Dec. 3, 2020. He was the only one of four prize winners to be present in Stockholm for the digital award ceremony. Photo Anders Wiklund / TT kod 10040 *SWEDEN OUT* (Photo by ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP)
    ANDERS WIKLUND/TT News Agency via AFP
    MUNDO

    Alés Bialiatski, premio nobel de Paz, fue condenado por un tribunal bielorruso

    Alés Bialiatski, nobel de Paz en 2022, y otros tres activistas de derechos humanos fueron condenados en Bielorrusia por “atentar contra el orden público”. Organizaciones internacionales pidieron su liberación.

  Dnipró sufrió la arremetida de las tropas rusas: "Hubo llamas y un fuerte estallido"
    MUNDO

    Dnipró sufrió la arremetida de las tropas rusas: “Hubo llamas y un fuerte estallido”

    Hasta un hospital psiquiátrico fue bombardeado. Otras dos ciudades cercanas a las fronteras con Polonia y Rumania también sufrieron los ataques.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Rusia y Ucrania llevan a cabo una segunda ronda de negociaciones este jueves

    Un alto al fuego inmediato es la apuesta de este diálogo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

  • Antonio Guterres
    AFP
    MUNDO

    Secretario general de la ONU pide a Rusia abrir "la puerta al diálogo y a la diplomacia"

    En Asamblea General, solo 5 países votaron en contra de la resolución que exige la retirada de tropas rusas.

  • OnlyFans Photo Illustrations
    ---
    Foto: AFP.
    MUNDO

    Onlyfans cancela cuentas de modelos rusas tras el conflicto en Ucrania

    La plataforma se unió a las protestas en contra de la invasión ordenada por Putin.

  Occidente apunta a sofocar a Rusia económicamente: EE. UU y Europa bloquean sus reservas
    MUNDO

    Occidente apunta a sofocar a Rusia económicamente: EE. UU y Europa bloquean sus reservas

    Banco Central ruso no puede acceder a sus activos, lo que devaluará más el rublo. Tras informes de inteligencia, Washington también vigila los movimientos de Bielorrusia.

  Jamala, cantante ucraniana huye del país con sus hijos
    Instagram: jamalajaaa
    MUNDO

    Cantante ucraniana narra la travesía que vive con sus hijos para huir de ataques rusos

    Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, cuenta que pasaron cuatro días encerrados en un carro y sin comida intentando llegar a Bielorrusia. "Quiero despertar y escuchar que es solo una película".

