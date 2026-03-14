Pico y placa en Ibagué del 16 al 20 de marzo: prográmese y evítese multas e inmovilizaciones

La capital del Tolima mantiene en marcha su estrategia de ordenamiento vial para la semana del 16 al 20 de marzo de 2026. Esta medida, que rige durante todo el primer semestre del año, tiene como objetivo principal mitigar el flujo vehicular y agilizar el tránsito en las arterias principales de la ciudad. La restricción se aplica de lunes a viernes, tomando como referencia el último número de la placa.

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Siguiendo el cronograma estipulado por la Administración Municipal, la rotación para los vehículos particulares durante los próximos días será la siguiente:



Calendario de restricción (16 al 20 de marzo)

Lunes 16 de marzo: placas terminadas en 8 y 9

placas terminadas en Martes 17 de marzo: placas terminadas en 0 y 1

placas terminadas en Miércoles 18 de marzo: placas terminadas en 2 y 3

placas terminadas en Jueves 19 de marzo: placas terminadas en 4 y 5

placas terminadas en Viernes 20 de marzo: placas terminadas en 6 y 7

Esta programación obedece al decreto oficial vigente desde el pasado 2 de enero, el cual no ha presentado alteraciones en su estructura original para este periodo.

La prohibición de circulación rige en jornada continua desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Es importante recordar que la medida no tiene efecto durante los fines de semana ni en días feriados.



Por otro lado, se mantiene el beneficio de la hora valle, diseñado exclusivamente para los automóviles que estén matriculados en Ibagué. Estos podrán transitar libremente, incluso en su día de restricción, en los horarios de 9:00 a 11:00 a. m. y de 3:00 a 5:00 p. m.



¿Cómo opera la normativa en la ciudad?

El sistema de Pico y Placa en Ibagué busca organizar el tránsito de carros particulares basándose en el dígito final de su identificación. Al limitar la circulación en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., las autoridades locales pretenden reducir los embotellamientos en los puntos críticos de la malla vial urbana durante las horas de mayor afluencia.



¿A qué vehículos impacta la medida?

La restricción es de carácter general para todos los vehículos particulares, sin distinción de cilindraje o año de modelo. Si el último número de su placa coincide con el día asignado, el vehículo no podrá circular fuera de los horarios permitidos.



En cuanto al transporte público, como taxis y colectivos, estos se rigen por un esquema de rotación independiente que funciona los siete días de la semana. Por ejemplo, en fechas recientes como el 5 de marzo, los taxis con placa finalizada en 9 debieron cumplir con su restricción de 24 horas.



Exenciones: ¿Quiénes pueden circular sin restricciones?

Bajo el marco legal vigente, ciertos vehículos están autorizados para transitar libremente todos los días:



Motocicletas (exentas de la medida).

(exentas de la medida). Vehículos con tecnologías híbridas o eléctricas .

. Carros oficiales, de organismos de socorro y emergencias (ambulancias, bomberos).

Vehículos de empresas de servicios públicos (gas, luz, agua, aseo).

Transporte para personas con movilidad reducida o discapacidad.

Vehículos de prensa, transporte de valores, distribución de alimentos y entes judiciales.

Consecuencias e infracciones

Incumplir con el Pico y Placa en Ibagué conlleva sanciones severas. Según el Código Nacional de Tránsito, la multa asciende a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV).

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Además de la sanción monetaria, el infractor deberá enfrentar la inmovilización del vehículo, lo que acarrea gastos extra por servicios de grúa y permanencia en los patios. La Secretaría de Movilidad recuerda que la vigilancia es estricta mediante cámaras de fotomulta y patrullajes de agentes, dado que el periodo de pedagogía finalizó el pasado 10 de enero.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL / NOTICIAS CARACOL