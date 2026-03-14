En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CUBA
PREMIOS ÓSCAR
CANDIDATOS INSCRITOS
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así será el pico y placa en Medellín del 16 al 20 de marzo: ¿quiénes están exentos?

Así será el pico y placa en Medellín del 16 al 20 de marzo: ¿quiénes están exentos?

Vehículos particulares y motos tendrán que cumplir con la restricción para evitar sanciones.

Por: María Paula González
Actualizado: 14 de mar, 2026
Comparta en:
Pico y placa Medellín
Fotos: Colprensa / Freepik

Medellín y el Valle de Aburrá avanzan en la consolidación de su estrategia de movilidad para el primer semestre de 2026. En febrero se implementó la nueva rotación, por lo que se espera que los conductores ya hayan asimilado los cambios. A pesar de esto, el rigor de las autoridades de tránsito no disminuye con quienes por diferentes motivos incumplen con la medida de pico y placa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Para la tercera semana de marzo, la restricción se mantiene con su esquema de dos dígitos por día, una medida que impacta a los 10 municipios de la región metropolitana, desde Barbosa hasta Caldas.

Calendario de pico y placa en Medellín para vehículos y motos

En la capital antioqueña la restricción opera de lunes a viernes, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Para los vehículos particulares, se tiene en cuenta el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas (2 y 4 tiempos) la medida se rige por el primer dígito.

  • Lunes 9 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 1 y 7.
  • Martes 10 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 0 y 3.
  • Miércoles 11 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 4 y 6.
  • Jueves 12 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 5 y 9.
  • Viernes 13 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 2 y 8.

Cabe resaltar que el sábado 21 y domingo 22 de marzo no aplica la restricción para vehículos particulares ni motos en ninguna zona del área metropolitana.

Últimas Noticias

  1. Así operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 16 al 20 de marzo: revise su placa
    Archivo/ Freepik
    BOGOTÁ

    Así operará el pico y placa en Bogotá en la semana del 16 al 20 de marzo: revise su placa

  2. Pico y placa en Ibagué para agosto de 2025: recuerde la nueva rotación en la ciudad
    Imagen de referencia de pico y placa en Ibagué.
    Getty Images/Alcaldía de Ibagué
    COLOMBIA

    Pico y placa en Ibagué del 16 al 20 de marzo: prográmese y evítese multas e inmovilizaciones

Calendario de pico y placa en Medellín para taxis

El servicio público individual (taxis) también tiene su propia dinámica con la medida de pico y placa en la ciudad de Medellín. A diferencia de los particulares, los taxis descansan un día a la semana en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., basándose en el último dígito de su placa.

Para esta semana, la rotación estimada (sujeta a la secuencia quincenal) es la siguiente:

  • Lunes 16: Placas terminadas en 7
  • Martes 17: Placas terminadas en 8
  • Miércoles 18: Placas terminadas en 4
  • Jueves 19: Placas terminadas en 0
  • Viernes 20: Placas terminadas en 1

Exenciones y sanciones para el pico y placa en Medellín

A pesar de la restricción, existen corredores viales donde la circulación está permitida para vehículos con placa restringida, siempre y cuando se utilicen como vías de paso regional o nacional. Estas son las vías exentas de pico y placa:

  • Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela.
  • Avenida Las Palmas y su conexión con la vía al Oriente.
  • Avenida 33: Desde el Río hasta su conexión con Las Palmas.
  • Vía a Occidente: Conexión hacia el Túnel de Occidente por la quebrada La Iguaná.

Por otro lado, siguen exentos de la restricción los vehículos eléctricos e híbridos, los vehículos de gas natural y el transporte de personas con discapacidad. Los primeros deben estar registrados en la base de datos de la Secretaría de Movilidad.

No cumplir con la medida de pico y placa en Medellín implica una violación de la norma (C14) y puede acarrearle una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), lo que supera los $875.000 pesos en 2026. A esto debe sumarle el costo de la grúa y los días de patios, ya que la inmovilización es obligatoria.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad