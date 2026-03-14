Así será el pico y placa en Medellín del 16 al 20 de marzo: ¿quiénes están exentos?

Medellín y el Valle de Aburrá avanzan en la consolidación de su estrategia de movilidad para el primer semestre de 2026. En febrero se implementó la nueva rotación, por lo que se espera que los conductores ya hayan asimilado los cambios. A pesar de esto, el rigor de las autoridades de tránsito no disminuye con quienes por diferentes motivos incumplen con la medida de pico y placa.

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Para la tercera semana de marzo, la restricción se mantiene con su esquema de dos dígitos por día, una medida que impacta a los 10 municipios de la región metropolitana, desde Barbosa hasta Caldas.



Calendario de pico y placa en Medellín para vehículos y motos

En la capital antioqueña la restricción opera de lunes a viernes, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Para los vehículos particulares, se tiene en cuenta el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas (2 y 4 tiempos) la medida se rige por el primer dígito.



Lunes 9 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 1 y 7 .

placas iniciadas o terminadas en . Martes 10 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 0 y 3 .

placas iniciadas o terminadas en . Miércoles 11 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 4 y 6 .

placas iniciadas o terminadas en . Jueves 12 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 5 y 9 .

placas iniciadas o terminadas en . Viernes 13 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 2 y 8.

Cabe resaltar que el sábado 21 y domingo 22 de marzo no aplica la restricción para vehículos particulares ni motos en ninguna zona del área metropolitana.

Calendario de pico y placa en Medellín para taxis

El servicio público individual (taxis) también tiene su propia dinámica con la medida de pico y placa en la ciudad de Medellín. A diferencia de los particulares, los taxis descansan un día a la semana en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., basándose en el último dígito de su placa.



Para esta semana, la rotación estimada (sujeta a la secuencia quincenal) es la siguiente:



Lunes 16: Placas terminadas en 7

Placas terminadas en Martes 17: Placas terminadas en 8

Placas terminadas en Miércoles 18: Placas terminadas en 4

Placas terminadas en Jueves 19: Placas terminadas en 0

Placas terminadas en Viernes 20: Placas terminadas en 1

Exenciones y sanciones para el pico y placa en Medellín

A pesar de la restricción, existen corredores viales donde la circulación está permitida para vehículos con placa restringida, siempre y cuando se utilicen como vías de paso regional o nacional. Estas son las vías exentas de pico y placa:



Sistema Vial del Río: Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela.

Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela. Avenida Las Palmas y su conexión con la vía al Oriente.

y su conexión con la vía al Oriente. Avenida 33: Desde el Río hasta su conexión con Las Palmas.

Desde el Río hasta su conexión con Las Palmas. Vía a Occidente: Conexión hacia el Túnel de Occidente por la quebrada La Iguaná.

Por otro lado, siguen exentos de la restricción los vehículos eléctricos e híbridos, los vehículos de gas natural y el transporte de personas con discapacidad. Los primeros deben estar registrados en la base de datos de la Secretaría de Movilidad.



No cumplir con la medida de pico y placa en Medellín implica una violación de la norma (C14) y puede acarrearle una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), lo que supera los $875.000 pesos en 2026. A esto debe sumarle el costo de la grúa y los días de patios, ya que la inmovilización es obligatoria.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL