Noticias Caracol Camerún
Camerún
-
El presidente más anciano del mundo es reelecto por octava vez a sus 92 años: lleva 43 en el poder
En medio de intensas protestas y varios muertos, el presidente de Camerún, Paul Biya, volvió a ganar en las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre.
-
Geremi Njitap, exjugador del Real Madrid, descubre que gemelos de su esposa no son de él
Geremi Njitap, que también jugó para equipos como el Chelsea y Newcastle y quien según su abogado fue maltratado por su esposa, se enteró de la verdad tras una prueba de ADN.
-
Por no pagar la manutención de su hija, demandan al exfutbolista Samuel Eto'o
La joven inició primero una batalla legal para ser reconocida por el deportista y ahora para que se le pague una pensión.
-
Gol Caracol
Joel Embiid, en problemas por criticar a un árbitro: fue multado con una cifra millonaria, en la NBA
El exitoso pívot de los Philadelphia 76ers tendrá que pagar, aproximadamente, más de 50 millones de pesos.
-
Gol Caracol
James Harden sigue con su buen rendimiento con los Philadephia 76ers, en la NBA
Desde la llegada del 'barba', los Sixers siguen invictos y ahora son terceros en la Conferencia Este.
-
Tragedia en Camerún: ocho personas mueren por una estampida durante Copa Africana
La emergencia se registró cuando una multitud intentó ingresar por la fuerza al estadio de Olembé, en ese país. Hay 50 heridos.
-
Tragedia en club nocturno: mueren 16 personas por un incendio
Una explosión de pirotecnia, usada para ambientar la fiesta, provocó el siniestro. Hay otros ocho heridos de gravedad.
-
Accidentado estreno de escaleras eléctricas en Camerún: las personas no saben cómo usarlas
Aunque parece sencillo, para los visitantes del centro comercial no lo ha sido. Son las primeras en ese país.
-
Separatistas asesinan a varios niños que recibían clase en una escuela privada de Camerún
El saldo parcial del ataque es de ocho pequeños muertos y 12 heridos. El presidente de la Unión Africana dijo que no tenía palabras para describir lo ocurrido.
-
Liberan a los 79 adolescentes secuestrados en zona anglófona de Camerún
Habían sido secuestrados el lunes en una escuela protestante de Bamend.