Noticias Caracol  / Camerún

Camerún

  • Presidente de Camerún
    Presidente de Camerún, Paul Biya. -
    Foto: AFP
    MUNDO

    El presidente más anciano del mundo es reelecto por octava vez a sus 92 años: lleva 43 en el poder

    En medio de intensas protestas y varios muertos, el presidente de Camerún, Paul Biya, volvió a ganar en las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre.

  • Geremi Njitap, exjugador del Real Madrid, descubre que sus gemelos no son de él
    Los supuestos gemelos de Geremi Njitap eran realmente hijos de la expareja de su esposa -
    RAJESH JANTILAL / AFP
    MUNDO

    Geremi Njitap, exjugador del Real Madrid, descubre que gemelos de su esposa no son de él

    Geremi Njitap, que también jugó para equipos como el Chelsea y Newcastle y quien según su abogado fue maltratado por su esposa, se enteró de la verdad tras una prueba de ADN.

  • FBL-FRA-CMR-PORTRAIT
    Former Cameroonian forward Samuel Eto'o poses during a photo session on October 24, 2019 in Paris. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP)
    BERTRAND GUAY/AFP
    MUNDO

    Por no pagar la manutención de su hija, demandan al exfutbolista Samuel Eto'o

    La joven inició primero una batalla legal para ser reconocida por el deportista y ahora para que se le pague una pensión.

  • joel-embiid-nba.jpg
    Joel Embiid.
    GettyImages
    Gol Caracol

    Joel Embiid, en problemas por criticar a un árbitro: fue multado con una cifra millonaria, en la NBA

    El exitoso pívot de los Philadelphia 76ers tendrá que pagar, aproximadamente, más de 50 millones de pesos.

  • joel-embiid-james-harden
    James Harden y Joel Embiid, jugadores de los 76ers.
    /Getty Images
    Gol Caracol

    James Harden sigue con su buen rendimiento con los Philadephia 76ers, en la NBA

    Desde la llegada del 'barba', los Sixers siguen invictos y ahora son terceros en la Conferencia Este.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Tragedia en Camerún: ocho personas mueren por una estampida durante Copa Africana

    La emergencia se registró cuando una multitud intentó ingresar por la fuerza al estadio de Olembé, en ese país. Hay 50 heridos.

  • incendio hermanitos londres
    Los cuatro hermanitos gemelos fueron identificados como Kyson y Bryson, de 4 años, y Leyton y Logan, de 3 -
    Colprensa
    MUNDO

    Tragedia en club nocturno: mueren 16 personas por un incendio

    Una explosión de pirotecnia, usada para ambientar la fiesta, provocó el siniestro. Hay otros ocho heridos de gravedad.

  • Thumbnail
    #LOMÁSTRINADO

    Accidentado estreno de escaleras eléctricas en Camerún: las personas no saben cómo usarlas

    Aunque parece sencillo, para los visitantes del centro comercial no lo ha sido. Son las primeras en ese país.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Separatistas asesinan a varios niños que recibían clase en una escuela privada de Camerún

    El saldo parcial del ataque es de ocho pequeños muertos y 12 heridos. El presidente de la Unión Africana dijo que no tenía palabras para describir lo ocurrido.

  • camerun_0.jpg
    MUNDO

    Liberan a los 79 adolescentes secuestrados en zona anglófona de Camerún

    Habían sido secuestrados el lunes en una escuela protestante de Bamend.

