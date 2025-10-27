En vivo
MUNDO

El presidente más anciano del mundo es reelecto por octava vez a sus 92 años: lleva 43 en el poder

En medio de intensas protestas y varios muertos, el presidente de Camerún, Paul Biya, volvió a ganar en las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Presidente de Camerún
Presidente de Camerún, Paul Biya. -
Foto: AFP

