Policía confirma que hallaron sin vida a sospechoso de tiroteo en Universidad de EE. UU.

En Estados Unidos nuevamente hay conmoción por un tiroteo, esta vez en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos el pasado sábado. Este jueves, luego de que la policía confirmara que tenían identificado al sospechoso, informaron que el hombre fue hallado sin vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, identificó al sospechoso como un ciudadano portugués de 48 años y dijo que "se quitó la vida". El sujeto en cuestión era sospechoso de abrir fuego y matar a dos estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

Las autoridades creen que el hombre, que fue hallado en un almacén en New Hampshire con dos armas de fuego actuó completamente solo.



"Esta noche, nuestros vecinos de Providence por fin pueden respirar con más tranquilidad", declaró el alcalde Brett Smiley a la prensa.



Lo que se sabe sobre el tiroteo y el sospechoso

El tiroteo ocurrió el sábado 13 de diciembre en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la prestigiosa universidad en Providence, estado de Rhode Island.



Los investigadores indicaron en los primeros días que había poco con qué trabajar en la búsqueda. Sin embargo, en días pasados publicaron imágenes de un posible sospechoso y de un individuo que estaba cerca de él, en un esfuerzo por encontrarlos.

Publicidad

La búsqueda del fugitivo había sido infructuosa hasta este jueves 18 de diciembre, cuatro días después de los hechos. Horas antes del hallazgo del hombre sin vida, las autoridades habían revelado que identificaron a un hombre portugués de 48 años como principal sospechoso y reforzaron la búsqueda.

Los dos estudiantes asesinados fueron identificados como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, originario de Uzbekistán, que esperaba convertirse en neurocirujano.

Publicidad

Además de estos dos jóvenes sin vida, el tiroteo dejó un saldo de nueve estudiantes heridos. Un sobreviviente está en condición crítica pero estable, cinco están en condición estable y dos habían sido dados de alta del hospital, dijo el mandatario Smiley más temprano en el día.

Las autoridades inicialmente detuvieron a un hombre en relación con el tiroteo, pero luego lo liberaron.

La universidad ha enfrentado cuestionamientos, incluido del presidente Donald Trump, por la seguridad en el campus luego de que se conociera que ninguna de sus 1.200 cámaras de seguridad estaban conectadas al sistema de vigilancia de la policía.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

*Con información de AFP