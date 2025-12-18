En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Laura Tobón y Boyacomán probaron grillos y otros insectos en China: así les fue

Laura Tobón y Boyacomán probaron grillos y otros insectos en China: así les fue

A lo largo de su viaje por China con 'La vuelta al mundo en 80 risas', la presentadora y el humorista probaron algunas comidas exóticas.

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de dic, 2025
Laura Tobón y Boyacomán
Laura Tobón y Boyacomán probaron insectos -
Foto: Caracol Televisión

