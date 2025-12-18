Laura Tobón y Boyacomán probaron grillos y otros insectos en China: así les fue

Cuando se viaja por el mundo, parte de las experiencias que se viven en otros países es probar las comidas exóticas de esos lugares. Laura Tobón y Boyacomán, en medio de su aventura en 'La vuelta al mundo en 80 risas', llegaron a Shanghái, China, donde se encontraron con exquisiteces como grillos y escorpiones fritos, productos a los que decidieron darle una mordida.



¿Qué animales exóticos comieron los famosos en China?

En una de sus primeras paradas en la ciudad, el humorista y la presentadora se encontraron con un puesto que vendía codornices y ancas de rana. Boyacomán compró por 20 yuanes, es decir 10.500 pesos colombianos, uno de cada uno para probar. Laura, por su parte, al ver las preparaciones quedó bastante impactada.

"No puedo", repetía Tobón cuando Boyacomán le acercaba alguno de los productos para que los probara. Mordió una pequeña parte de la rana, pero le dio asco y la escupió. De la misma forma, cuando el humorista quiso que la presentadora probara la codorniz, ella solo mordió una pequeña parte y no quiso más.

"Qué curioso, la rana sabe a pollo y esa codorniz sabe un poco a rana", bromeó el comediante.



Luego de eso, los famosos colombianos llegaron a un puesto de comida picante y apostaron por quién soportaba más, pero para Laura Tobón el impacto fue inmediato. Por su parte, el humorista aguantó un poco más, pero requirió de mucha agua para pasar el picor.



"Llegamos al palacio de los bichos", señaló Boyacomán al llegar con la presentadora a un lugar en el que se veían exhibidos varios insectos fritos en palos. Había variedades como grillos, gusanos y escorpiones. La pareja aseguró que el olor que desprenden los insectos al ser introducidos en el aceite hirviendo era bastante particular.

