Coliseo Live: centro de eventos para conciertos o reuniones multitudinarias ubicado a las afueras de Bogotá, exactamente en zona rural de Cota, Cundinamarca.

    Ryan Castro confirma concierto en Bogotá con el 'Sendé' Tour -
    Ryan Castro anuncia concierto en Bogotá: fecha de preventa y precios de la boletas

    El cantante del Guetto, Ryan Castro, confirmó que llegará a Bogotá con su nuevo álbum. ¿Cuándo será el concierto y cuánto cuestan las entradas?

    Christian Nodal se presentará este 28 de julio en el Coliseo Live
    Concierto de Christian Nodal en el Coliseo Live: ojo a las recomendaciones de movilidad

    Transmilenio no extenderá sus horarios, pero habrá rutas especiales para quienes asistan al concierto de Christian Nodal en el Coliseo Live. Aquí todo lo que debe saber sobre el show de este viernes.