Coliseo Live: centro de eventos para conciertos o reuniones multitudinarias ubicado a las afueras de Bogotá, exactamente en zona rural de Cota, Cundinamarca.
Ryan Castro anuncia concierto en Bogotá: fecha de preventa y precios de la boletas
El cantante del Guetto, Ryan Castro, confirmó que llegará a Bogotá con su nuevo álbum. ¿Cuándo será el concierto y cuánto cuestan las entradas?
Concierto de Christian Nodal en el Coliseo Live: ojo a las recomendaciones de movilidad
Transmilenio no extenderá sus horarios, pero habrá rutas especiales para quienes asistan al concierto de Christian Nodal en el Coliseo Live. Aquí todo lo que debe saber sobre el show de este viernes.