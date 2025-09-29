Agéndese para los conciertos en Bogotá durante octubre: Guns N' Roses, Rauw Alejandro y Linkin Park

Publicidad
Después de lo ocurrido con el concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro Distrito Cultural muchos asistentes a los próximos conciertos en ese venue de Bogotá se preguntan qué pasará con los eventos que vienen. Octubre será un mes cargado de música y artistas nacionales e internacionales tanto en Vive Claro como en otros lugares de eventos de la ciudad.
La capital, que en los últimos años se ha consolidado como una de las plazas más importantes de América Latina para artistas internacionales, recibirá a leyendas del rock, estrellas del reguetón, figuras de la electrónica y voces locales que celebran su trayectoria.
Desde el Estadio El Campín hasta escenarios como el Royal Center y el Movistar Arena, la ciudad será escenario de un recorrido sonoro que evidencia la diversidad musical que hoy define la agenda cultural del país. Entre los eventos más esperados figura el regreso de Guns N’ Roses, el próximo 7 de octubre en el Vive Claro Distrito Cultural. Axl Rose y compañía llegan a Bogotá en un espectáculo que revive el legado de una de las bandas más influyentes del rock mundial.
Se esperaba que al día siguiente el Movistar Arena recibiera a Avenged Sevenfold, pero el evento fue cancelado por motivos de salud del vocalista. El rock nacional celebrará los 20 años de 'La fuerza del amor' de Doctor Krápula en el Royal Center; mientras el 28 de octubre se llevará a cabo el primer festival emo en la ciudad con Black Veil Brides, Underoath, entre otras bandas.
El turno del reguetón llega con Eladio Carrión (10 de octubre), Anuel AA (24 de octubre) y Rauw Alejandro (26 de octubre), todos en el Movistar Arena. La electrónica también tendrá su espacio con la llegada de David Guetta el 17 de octubre en el Coliseo MedPlus.
La variedad de propuestas musicales durante este mes refleja el lugar que ha ganado Bogotá como capital de espectáculos. La presencia de artistas de talla mundial responde no solo al crecimiento de la industria del entretenimiento en Colombia, sino también a la fidelidad del público, que convierte cada presentación en una experiencia inolvidable.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL