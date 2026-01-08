Quién era la mujer que murió tras recibir disparos durante un operativo del ICE en EE. UU.

Un agente de inmigración del estado de Minnesota le disparó a una mujer que presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, informaron el miércoles autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho de "acto de terrorismo". Según funcionarios locales citados por The New York Times, la mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración fue identificada previamente como Renee Nicole Good.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La muerte de Good desencadenó concentraciones de manifestantes en varios puntos de Mineápolis. La principal vigilia se realizó cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo. Allí, cientos de personas corearon consignas contra ICE y cuestionaron la presencia de agentes federales en la ciudad. El tiroteo ocurrió en la tarde del martes en una zona del sur de Mineápolis, cerca de la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, un sector donde se concentran comercios de comunidades migrantes y que se encuentra a menos de dos kilómetros del lugar donde George Floyd murió en 2020.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes federales se encontraban realizando operativos relacionados con presuntas irregularidades migratorias cuando el vehículo conducido por Good quedó atravesado parcialmente en la vía. En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.



Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante. La mujer fue trasladada a un centro médico del condado de Hennepin, donde fue declarada muerta. El jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó que presentaba una herida de bala en la cabeza.



Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del agente que disparó.



¿Quién era Renee Nicole Good, mujer que murió en manos del ICE?

Renee Nicole Good tenía 37 años, era ciudadana estadounidense y vivía en el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul junto a su pareja. Era madre de tres hijos. Su madre, Donna Granger, la identificó públicamente horas después del tiroteo y la describió como una persona profundamente empática. En declaraciones a medios locales, aseguró que su hija "se preocupaba genuinamente por los demás" y que siempre se caracterizó por su sensibilidad y disposición a ayudar.

Publicidad

Familiares indicaron que Good no era activista ni estaba vinculada a movimientos políticos. De acuerdo con su entorno, practicaba el cristianismo y en su juventud participó en viajes misioneros. Personas cercanas también señalaron que había pasado por momentos difíciles en los últimos años, entre ellos la muerte de su segundo esposo en 2023.

Originaria de Colorado Springs, se había mudado recientemente a Mineápolis tras vivir en Kansas City. En redes sociales se describía como escritora y madre, interesada en la poesía, la lectura y el arte. Registros académicos citados por medios estadounidenses indican que estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde se graduó en inglés en 2020.

Publicidad

Ese mismo año recibió un reconocimiento de la Academia de Poetas Estadounidenses. Según una biografía publicada entonces, dedicaba gran parte de su tiempo a escribir, leer y realizar actividades artísticas con sus hijos. En el ámbito laboral, había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito, aunque en los últimos años se dedicaba principalmente al cuidado de su familia.

Tras conocerse su muerte, decenas de personas comenzaron a dejar flores, velas y mensajes en el lugar del tiroteo. En la nieve, frente a un pequeño altar improvisado, amigos, vecinos y desconocidos se acercaron durante las horas siguientes para rendirle homenaje.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.



ICE dice que la mujer estaba "acosando" a los agentes

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristie Noem, defendió este miércoles al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra una mujer de 37 años en Minneapolis, y aseguró que la víctima había "acosado" a los agentes antes del tiroteo que terminó con su muerte. Durante una conferencia de prensa, Noem dijo que la mujer que falleció en el operativo había "acosado" a los agentes con sus acciones al volante cuando estos intentaban detenerla.

Noem agregó que el agente que le disparó, provocando su muerte, fue trasladado a un hospital local donde fue atendido y posteriormente fue dado de alta. Además, el mismo integrante de ICE se había visto implicado en un incidente donde un automóvil lo arrolló en junio de 2025. La secretaria de Seguridad Nacional aludió a las protestas registradas en Minneapolis tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en 2020 y afirmó que "esta ciudad ya ha ardido antes" y responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a los líderes locales por no haber actuado con la suficiente rapidez.

Publicidad

Ante la indignación, la Casa Blanca comenzó la campaña 'I Stand With ICE' ('Yo respaldo al ICE') en redes sociales para defender a los agentes, quienes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte, según Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. Pero congresistas demócratas acusaron a los agentes de "asesinar" a la mujer, mientras que el alcalde de Mineápolis denunció en su conferencia que los oficiales "no están aquí para causar seguridad", sino que "están matando gente".

"Tengo un mensaje para el ICE. ICE, vete al carajo de Mineápolis. No te queremos aquí", exclamó Frey. Tanto la Administración de Trump como las autoridades locales abrieron investigaciones del incidente, que recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos.

Publicidad

Con información de EFE y AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co