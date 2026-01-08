En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Canciller espera coordinar con Marco Rubio fecha de reunión de Petro con Trump tras llamada

Canciller espera coordinar con Marco Rubio fecha de reunión de Petro con Trump tras llamada

Los dos mandatarios tuvieron este miércoles una conversación telefónica de cerca de una hora, la primera entre ambos, en un momento de creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Canciller Rosa Villavicencio revela detalles de la llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump

El Gobierno nacional espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda de la reunión que tendrán en la Casa Blanca los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, dijo este jueves la canciller colombiana, Rosa Villavicencio. "Lo que se espera es que podamos tener este inicio de conversaciones directas, también hablar con el secretario de Estado Marco Rubio para acordar los términos en la agenda y definir también las fechas", expresó la ministra en una rueda de prensa en Bogotá.

Los mandatarios tuvieron ayer una conversación telefónica de cerca de una hora, la primera entre ambos, en un momento de creciente tensión diplomática por los ataques militares de Washington a Venezuela, y en ese diálogo Petro le pidió a Trump "que se restablezcan las comunicaciones directas" entre los responsables de la política exterior inexistentes desde hace casi un año. Tras esa llamada, hecha por Petro para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones, Trump señaló en su red social Truth Social que se reunirá con el mandatario colombiano en la Casa Blanca próximamente, pero sin fijar fecha.

"Hoy mismo mandaremos una nota (al Departamento de Estado) para ponernos en comunicación a través de nuestra representación diplomática (en Washington) para encontrar una fecha para hablar (con Rubio) y para desarrollar una agenda", agregó la ministra, quien afirmó que la relación con Estados Unidos vive un "momento político e histórico" en un contexto "muy complejo" del orden internacional. "La llamada que se dio ayer en la tarde entre los presidentes Petro y Trump es el resultado de al menos cuatro condiciones que hemos trabajado", dijo la ministra, quien destacó "los incesantes esfuerzos de esta Cancillería y de todo el Gobierno colombiano de abrir canales de comunicación con la Administración Trump, aún en los momentos de mayor tensión".

Según dijo, en el último semestre sostuvo al menos seis reuniones con el jefe de misión de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y su equipo con el fin de "crear condiciones internacionales propicias para el diálogo, incluso también a través de la intermediación de terceros países".

La primera crisis entre los Gobiernos de Trump y Petro ocurrió el pasado 26 de enero, luego de que el mandatario colombiano no permitiera el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de Estados Unidos alegando que no recibían trato "digno".

Trump ordenó entonces imponer aranceles del 25% a todos los productos colombianos y, aunque la crisis fue contenida ese mismo día, la relación entre los dos gobiernos no se normalizó. A ese incidente le siguieron otros por denuncias de Petro de una supuesta conspiración apoyada por políticos republicanos para sacarlo del poder y por el apoyo del mandatario colombiano a la causa palestina.

En septiembre, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que han hecho bien la tarea de combatir el tráfico de drogas, luego le canceló el visado al mandatario colombiano y en octubre pasado lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

EFE

