Carlos Carrillo radicó queja contra la directora del Dapre, Angie Rodríguez: "Por acoso laboral"

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunció que interpuso una queja contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, por acoso laboral. La radicación de esta queja ocurre semanas después de que Rodríguez denunciara posibles irregularidades en la gestión de Carrillo con el Fondo de Adaptación.

La directora del Dapre había cuestionando el traslado de la sede del Fondo de Adaptación y la ejecución de los contratos, como la Ruta del Arroz (40.500 millones), Investigación Hidrodinámica (17.500 millones), Senderos para la paz (60.000 millones) y MojanIA (14.600 millones), que según ella, presentan el 0% de ejecución.



Tras las denuncias de Rodríguez, la Contraloría anunció que hará indagaciones preliminares, mientras que la Procuraduría revisará posibles irregularidades de la Fundación San José en la adjudicación de uno de los contratos. "Yo hago la denuncia pública porque mi deber, como lo demanda la Constitución Política en su artículo número seis, es responder por acción u omisión. Ante la gravedad de los hechos, yo no me podía quedar callada y no podía omitir las obligaciones que tengo como servidora pública. Por eso decidido hacerlo público, además, porque estamos hablando, entre otros, de la vida de la gente", le dijo Rodríguez a Noticias Caracol el pasado mes de diciembre.



Por su parte, Carrillo dijo en unas declaraciones que tenía "que dedicarle tiempo a responder a esta canallada, porque pues es así como pienso calificarla. Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez. Si van a decir que la ejecución está en cero, que hubo demoras en la ejecución, pues es que hay informes de incumplimiento del interventor y yo no iba a permitir que esos recursos se fueran".



La queja que Carlos Carrillo radicó contra Angie Rodríguez

El director de la UNGRD anunció la denuncia a través de su cuenta de X. "He radicado una queja formal por acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo contra la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis equipos", comenzó diciendo el funcionario.

"La señora Rodríguez es la cabeza del sector al cual está adscrita la UNGRD. Sus insinuaciones y declaraciones públicas y privadas han buscado menoscabar mi reputación y obstaculizar mi labor, en desmedro del interés de los colombianos. Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior pero particularmente inaceptable en nuestro gobierno que con compromiso defiende los derechos de los trabajadores", agregó Carrillo.

Por último, Carrillo pidió el acompañamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, y aseguró que la queja también será radicada ante el Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino.

