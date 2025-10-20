No solo famosos, el público también se peleó en el Stream Fighters de Westcol

El 'Stream Fighters 4', evento deportivo y de entretenimiento organizado por Westcol no solo fue tendencia por los resultados de los enfrentamientos entre famosos que hicieron parte del cartel, sino también por la pelea que se armó entre el público al final de la noche.

El evento convocado para el pasado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus en el que famosas como Karina García, Karely Ruiz, Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarían en el ring ante millones de fanáticos que las verían de manera presencial y a través de la transmisión en vivo.

Cada pelea emocionó al público y causó furor entre quienes querían ver cada enfrentamiento y apostarle a su famoso favorito. Sin embargo, el evento se vio opacado por la renuncia de Yina Calderón con tan solo unos segundos de pelea con Andrea Valdiri, pero también por la pelea que protagonizaron los mismos asistentes.



Asistentes se pelearon en evento de Westcol

Según videos que circularon en redes sociales, a la salida del 'Stream Fighters 4', algunos asistentes protagonizaron una pelea. Lo que se ve en las imágenes compartidas en X, TikTok e Instagram es que varios jóvenes se fueron a los golpes cuando terminó el evento. Se desconocen los motivos del enfrentamiento entre los asistentes, pero se puede ver que las demás personas presentes, en lugar de intentar separarlos, sacaron sus celulares para grabar lo que estaba sucediendo.



"Pelea a la salida del ‘Stream Fighters’ de Westcol”, se lee en los videos que compartieron los usuarios en las diferentes redes. También se ve en la grabación que el equipo de seguridad del Coliseo MedPlus intervino rápidamente para controlar la situación. Testigos indicaron en los comentarios del video que, gracias a esto, la pelea no pasó a mayores.

“Todo el esfuerzo de los organizadores se ve empañado por personas que no saben comportarse”; “Hasta el público quiso tener su propio combate”, escribieron algunos internautas reaccionando a lo ocurrido a la salida del evento organizado por el famoso streamer.



Resumen del Stream Fighters 4

El evento reunió a seis combates entre influencers, streamers y figuras del mundo de las redes sociales, además de presentaciones musicales de alto nivel, con el objetivo de combinar el espectáculo del ring con el atractivo de los mundos digitales.

La batalla entre Yina Calderón y Andrea Valdiri prometía ser el clímax del evento, pero resultó en un desenlace abrupto: en menos de 20 segundos de combates, Valdiri conectó varios golpes, Calderón solicitó el abandono y abandonó el ring.

La multitud reaccionó con abucheos y desconcierto, mientras en redes sociales se multiplicaban los clips del abrupto final. Tropicana FM reportó que Yina abandonó el escenario entre silbidos del público y explicó luego que “no estaba en condiciones físicas” para continuar.

Los resultados de todos los enfrentamientos fueron:



Karely Ruiz, quien venció por nocaut a Karina García.

Milica, con victoria por decisión sobre May Osorio.

Shelao, quien derribó a BelosMaki en el segundo asalto.

The Nino, ganador por decisión ante By King.

JH de la Cruz, que se impuso al peruano Cristorata.

Andrea Valdiri, vencedora tras el abandono de Yina Calderón en el primer round.

Las polémicas no terminaron con la última campanada. Días después del evento, el streamer colombiano JH de la Cruz, ganador ante el peruano Cristorata, denunció públicamente que Westcol no le habría pagado el premio acordado, estimado en unos 10.000 dólares.

El fenómeno de los “stream fights” no es nuevo, pero en Latinoamérica ha encontrado una identidad particular: menos técnica y más espectáculo. Si en España la Velada del Año de Ibai Llanos apostó por la disciplina y la puesta en escena cuidada, el proyecto de Westcol se mueve en el terreno del caos controlado, donde el exceso es parte de la narrativa.

Pese a las críticas, el streamer antioqueño aseguró que planea una quinta edición de Stream Fighters con un enfoque “más internacional y profesional”. Rumores indican que ya hay negociaciones con figuras de México, Chile y España para ampliar el alcance del evento.

