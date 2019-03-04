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Gabón

  • Él era el millonario que murió aplastado por elefantes en África: estaba en medio de una cacería
    Estaba en medio de una cacería -
    Captura de pantalla - Redes sociales
    MUNDO

    Él era el millonario que murió aplastado por elefantes en África: estaba en medio de una cacería

    El ataque que le costó la vida quedó registrado en imágenes que han desatado reacciones en todo el mundo. El hombre es cuestionado por sus prácticas de caza. Se sabe que buscaba un duiker de lomo amarillo en la selva africana.

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    MUNDO

    Nacimiento por lo alto: mujer dio a luz en un avión y a más de 12.000 metros

    La pasajera de 21 años iba de Gabón a Estambul, Turquía. El papá del bebé es médico, lo que significó una gran ventaja.

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    MUNDO

    Más de 11.000 elefantes han muerto por caza furtiva en Gabón, África

    La Agencia Nacional de Parques Nacionales (ANPN) de Gabón publica estas cifras tras haber iniciado un estudio el pasado mes de octubre con el apoyo del grupo ecologista WWF y de la Sociedad para la Conservación de la Flora y Fauna (WCS, por sus siglas en inglés).

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