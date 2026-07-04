Creciente súbita en Guayabetal represó Río Blanco y socavó parte de la vía: Cundinamarca en alerta

A finales de esta primera semana de julio, la comunidad de Guayabetal, Cundinamarca, y medios locales evidenciaron con preocupación el incremento del caudal del Río Blanco, que causó la socavación lateral de una vía. Cabe recordar que este afluente se junta solo unos kilómetros más adelante con la cuenca del Río Negro, que colinda con un tramo de la reconocida vía al Llano y que, hace un año, fue escenario de un grave derrumbe y represamiento que dejó incomunicado al municipio de Quetame. La Gobernación de Cundinamarca monitorea la situación.

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Y es que la ola invernal en la zona produjo crecientes súbitas que finalmente desencadenaron en el represamiento de esta cuenca hidrográfica en el sector conocido como Los Canes. Ahora, los habitantes de este municipio son testigos de cómo el afluente sobrepasó un importante puente que comunica con la vereda Conucos.

La situación fue alertada de manera oficial por la Alcaldía de Guayabetal a través de sus canales oficiales, donde señaló que el paso por el puente de Los Canes estaba prohibido de manera preventiva, debido a las fuertes lluvias y el incremento del caudal. Por seguridad de quienes normalmente toman esta ruta, se recomienda usar la vía Guayabetal – Las Mesas – Tunque como alternativa. La emergencia ocasionó la socavación de la vía lateral que comunica Conucos con el puente San Marcos.



La Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) de Cundinamarca manifestó que mantiene comunicación permanente con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Quetame y Guayabetal, con el fin de mantener activos los protocolos de monitoreo y seguimiento a las fuentes hídricas, especialmente al Río Negro, donde se emitió una alerta preventiva ante la posible ocurrencia de una creciente súbita. La Unidad dio un parte de calma al afirmar que no se han registrado variaciones en los niveles de los ríos ni cambios significativos en las fuentes hídricas.



El 11 de julio de 2025, el municipio de Quetame quedó completamente incomunicado y bajo riesgo después de unos deslizamientos de la ladera donde está el centro urbano tras intensas lluvias registradas en el sector. Dichos derrumbes causaron el represamiento del Río Contador, que desemboca en el Río Negro, y se llevó buena parte de la banca que hasta entonces conectaba con Puente Quetame, pueblo colindante con la vía al Llano.

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María Paula Rodríguez Rozo

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