En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
YULIXA TOLOZA
ÁLEX SAAB
TENSIÓN CUBA - EE. UU.
NIÑO CAE DE PISO 15
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Isabel Allende

Isabel Allende

Isabel Allende

La casa de los espíritus llega a Prime Video: Alfonso Herrera y Nicole Wallace hablan en exclusiva
ENTRETENIMIENTO

La casa de los espíritus llega a Prime Video: Alfonso Herrera y Nicole Wallace hablan en exclusiva

La serie de televisión "La casa de los espíritus", basada en la novela de Isabel Allende, se estrena desde este 29 de abril en Prime Video. Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Fernanda Castillo, parte del elenco de la producción, hablaron en exclusiva para Noticias Caracol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad