En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cierre de importante vía por obras en Estación 3 del Metro de Bogotá: conozca los horarios y desvíos

Cierre de importante vía por obras en Estación 3 del Metro de Bogotá: conozca los horarios y desvíos

La Empresa Metro de Bogotá anunció que durante este mes empezará el cierre de una importante vía por obras relacionadas a la Estación 3 de la Línea 1 de este proyecto de transporte.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Cierre de importante vía por obras en Estación 3 del Metro de Bogotá: conozca los horarios y desvíos
La Estación 3 del Metro de Bogotá estará ubicada en la Av. Villavicencio entre la Carrera 80d y Carrera 80g.
Empresa Metro de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad