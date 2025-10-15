En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan a tres hombres por los homicidios de la periodista María Victoria Correa y de su hermana

Condenan a tres hombres por los homicidios de la periodista María Victoria Correa y de su hermana

Las mujeres y su otra hermana, que resultó herida, fueron atacadas a tiros en una panadería de Envigado. Los detenidos aceptaron su responsabilidad.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Condenan a tres hombres por los homicidios de la periodista María Victoria Correa y su hermana
Fotos suministradas por la Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad