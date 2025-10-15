En vivo
Lista de países con los pasaportes más poderosos del mundo en 2025: Estados Unidos bajó de puesto

Según el ranking de Henley Passport Index, este indicador es una herramienta clave para entender quiénes tienen mayor libertad de movimiento y quiénes enfrentan más restricciones al viajar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Lista de países con los pasaportes más poderosos del mundo en 2025: Estados Unidos bajó de puesto
Los pasaportes se evalúan según el número de destinos que permiten visitar sin visa previa o con visa emitida a la llegada. -
Freepik

