Destituyen por 15 años a policía que causó muerte de dos manifestantes en protestas de 2020
“Hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación (…) sin una justificación válida”, indicó la Procuraduría en su fallo, que puede ser apelado.
-
¿En qué van investigaciones contra policías acusados de disparar en manifestaciones de septiembre?
Un total de 53 uniformados han sido identificados. Familiares de los 10 fallecidos durante protestas, desatadas tras asesinato de Javier Ordóñez, piden celeridad.
-
“Taser no se debe utilizar cuando la persona ya está reducida”: perito de la Policía
Con este testimonio, Procuraduría culminó etapa de pruebas en el proceso que le sigue a Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por la muerte de Javier Ordoñez.
-
A Javier Ordóñez lo mataron: forense de Medicina Legal
Advirtió que las lesiones fueron causadas por terceros y no por él mismo, como dijo el patrullero Juan Camilo Lloreda. Estremecedores detalles de la necropsia.
-
Patrullero Harby Rodríguez dice que vio cómo Lloreda le pegaba a Javier Ordóñez en el CAI
Afirma que lo hizo “con sus pies, aproximadamente 4 veces en el estómago y las costillas”, y que él le pidió detenerse.
-
Presidente Duque dice recibir con agrado “las capturas de quienes deshonraron el uniforme”
Destacó la detención de Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez por el asesinato de Javier Ordóñez, pero pidió no estigmatizar a toda la Policía.
-
Javier Ordóñez le dio "dos golpes" a Juan Camilo Lloreda, dice abogado del policía
Anticipa que el patrullero no aceptará cargos y afirma que, en este caso, "solamente hay unos videos (...) hipótesis no más”. Otra cosa sostienen los testigos.
-
Vestido de Policía, Duque visitó CAI atacados hace una semana tras el asesinato de Javier Ordóñez
Se trató de encuentros sorpresa con uniformados de Kennedy, Castilla y Ferias. Marta Lucía Ramírez hizo algo similar. Hay polémica en redes.
-
Mindefensa admite que “unos policías mataron a un ciudadano”, en referencia al caso Javier Ordóñez
Carlos Holmes Trujillo dijo que estos miembros de la institución “deshonraron el uniforme” y que “ya se están tomando las decisiones”.
-
Petro dice que en Bogotá hubo “un golpe de Estado propinado por una base policial sediciosa”
En un candente debate, afirmó que no le hicieron caso a Claudia López. Ernesto Macías, del Centro Democrático, denunció que dirigentes políticos “impulsaron la violencia”.