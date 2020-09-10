En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
PACTO HISTÓRICO
HOTEL EN SAN ANDRÉS
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Javier Ordóñez

Javier Ordóñez

  • Destituyen por 15 años a policía que causó muerte de dos manifestantes en protestas de 2020
    Archivo Colprensa
    COLOMBIA

    Destituyen por 15 años a policía que causó muerte de dos manifestantes en protestas de 2020

    “Hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación (…) sin una justificación válida”, indicó la Procuraduría en su fallo, que puede ser apelado.

  • Hasta el momento 53 uniformados han sido identificados. Familiares de fallecidos durante protestas piden resultados.
    COLOMBIA

    ¿En qué van investigaciones contra policías acusados de disparar en manifestaciones de septiembre?

    Un total de 53 uniformados han sido identificados. Familiares de los 10 fallecidos durante protestas, desatadas tras asesinato de Javier Ordóñez, piden celeridad.

  • Taser no se usa cuando la persona ya está reducida dice experto de la Policía Nacional.jpg
    COLOMBIA

    “Taser no se debe utilizar cuando la persona ya está reducida”: perito de la Policía

    Con este testimonio, Procuraduría culminó etapa de pruebas en el proceso que le sigue a Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por la muerte de Javier Ordoñez.

  • A Javier Ordóñez lo mataron.jpg
    COLOMBIA

    A Javier Ordóñez lo mataron: forense de Medicina Legal

    Advirtió que las lesiones fueron causadas por terceros y no por él mismo, como dijo el patrullero Juan Camilo Lloreda. Estremecedores detalles de la necropsia.

  • javier-ordonez.jpg
    COLOMBIA

    Patrullero Harby Rodríguez dice que vio cómo Lloreda le pegaba a Javier Ordóñez en el CAI

    Afirma que lo hizo “con sus pies, aproximadamente 4 veces en el estómago y las costillas”, y que él le pidió detenerse.

  • duque sobre capturas.jpg
    Foto: Colprensa.
    POLÍTICA

    Presidente Duque dice recibir con agrado “las capturas de quienes deshonraron el uniforme”

    Destacó la detención de Juan Camilo Lloreda y Harby Rodríguez por el asesinato de Javier Ordóñez, pero pidió no estigmatizar a toda la Policía.

  • abogado de policias caso javier ordonez.jpg
    COLOMBIA

    Javier Ordóñez le dio "dos golpes" a Juan Camilo Lloreda, dice abogado del policía

    Anticipa que el patrullero no aceptará cargos y afirma que, en este caso, "solamente hay unos videos (...) hipótesis no más”. Otra cosa sostienen los testigos.

  • DUQUE VESTIDO POLICIA.jpg
    COLOMBIA

    Vestido de Policía, Duque visitó CAI atacados hace una semana tras el asesinato de Javier Ordóñez

    Se trató de encuentros sorpresa con uniformados de Kennedy, Castilla y Ferias. Marta Lucía Ramírez hizo algo similar. Hay polémica en redes.

  • DEBATE SENADO.jpg
    COLOMBIA

    Mindefensa admite que “unos policías mataron a un ciudadano”, en referencia al caso Javier Ordóñez

    Carlos Holmes Trujillo dijo que estos miembros de la institución “deshonraron el uniforme” y que “ya se están tomando las decisiones”.

  • Debate disturbios en Bogota.jpg
    POLÍTICA

    Petro dice que en Bogotá hubo “un golpe de Estado propinado por una base policial sediciosa”

    En un candente debate, afirmó que no le hicieron caso a Claudia López. Ernesto Macías, del Centro Democrático, denunció que dirigentes políticos “impulsaron la violencia”.

CARGAR MÁS