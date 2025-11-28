En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Excavan casa de madre e hija desaparecidas en Barranquilla: investigan si están enterradas

Excavan casa de madre e hija desaparecidas en Barranquilla: investigan si están enterradas

Dayana Ochoa, de 40 años, y su hija Lucía, de 10 años, se encuentran desaparecidas desde hace tres meses y las autoridades ordenaron excavar su vivienda, pues se cree que podrían estar bajo tierra.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Excavan casa de madre e hija desaparecidas en Barranquilla: investigan si están enterradas

Publicidad

Publicidad

Publicidad