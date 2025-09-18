Destituyen por 15 años a policía que causó muerte de dos manifestantes en protestas de 2020

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y 6 meses al policía John Antonio Gutiérrez, por causar la muerte de dos personas que participaban en una de las manifestaciones que hubo en septiembre de 2020, en Bogotá, contra la brutalidad policial.

El Ministerio Público precisó en un comunicado que el patrullero "incurrió en abuso de poder", ya que "atentó contra los derechos fundamentales de las víctimas, utilizando el poder coercitivo del Estado, no para proteger a la ciudadanía ni restaurar el orden, sino para agredir sin justificación válida".

El ente disciplinario precisó que "demostró que con ocasión a los hechos que se estaban presentando, sin justificación alguna, el policial hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación impactando a dos manifestantes que perdieron la vida".



La Procuraduría indica que, en la decisión de primera instancia, el policía Gutiérrez “(…) debía velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida, así como salvaguardar todas las libertades de estos, incluida la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, evitando al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario (…)”.

Añadió que el patrullero vulneró “el respeto mínimo que toda vida humana merece en una sociedad democrática”.

No obstante, el Ministerio Público recalcó que el fallo era de primera instancia y podía ser apelado por el uniformado.



¿Cómo se produjo la muerte de los manifestantes?

Los desórdenes ocurrieron el 9 de septiembre de 2020 en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, donde centenares de personas se manifestaban contra la violencia policial, tras la muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue reducido con exceso de fuerza y con el uso prolongado de una pistola eléctrica táser por dos agentes durante su detención, los cuales fueron identificados como Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda.

Durante el proceso contra esos dos uniformados, Víctor Nova, un perito experto en el manejo de armas y municiones de letalidad reducida, dijo que si una persona está reducida no es necesario el uso de elementos como el táser. “Ya se pierden todos los principios, ya no hay necesidad de generarlos ya que la persona está indefensa. No se debe utilizar”, explicó.

Durante las protestas del 9 de septiembre, cuando las personas estaban reunidas en la plaza, aparecieron miembros del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía que arrojaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

También se reportaron protestas frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, que comenzaron de manera pacífica pero terminaron en violentos enfrentamientos. Se informó sobre diez víctimas mortales en la ciudad y tres más en Soacha, municipio vecino de Bogotá.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE