Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Destituyen por 15 años a policía que causó muerte de dos manifestantes en protestas de 2020

Destituyen por 15 años a policía que causó muerte de dos manifestantes en protestas de 2020

“Hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación (…) sin una justificación válida”, indicó la Procuraduría en su fallo, que puede ser apelado.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de sept, 2025
Archivo Colprensa

