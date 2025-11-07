En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
VUELOS EN EE. UU.
DESAFÍO SIGLO XXI
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes,7 de noviembre de 2025, en Colombia: sigue bajando la TRM

Precio del dólar hoy, viernes,7 de noviembre de 2025, en Colombia: sigue bajando la TRM

El precio del dólar hoy representa una disminución de 32,41 pesos frente al valor registrado el jueves 6 de noviembre. Así está la moneda en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM viernes 7 de noviembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM viernes 7 de noviembre -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad