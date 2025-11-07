Precio del dólar hoy, viernes,7 de noviembre de 2025, en Colombia: sigue bajando la TRM

El viernes 7 de noviembre de 2025, el precio del dólar en Colombia se ubicó en 3.807,06 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa una disminución de 32,41 pesos frente al valor registrado el jueves 6 de noviembre, cuando la TRM se situó en 3.839,47 pesos. La variación diaria equivale a una caída del 0,84 %, lo que confirma la tendencia descendente que ha caracterizado el comportamiento del dólar en el país durante las últimas semanas.

Este nivel de cotización no se observaba desde abril de 2024, lo que indica un retorno a valores que no se registraban desde hace más de un año. La caída del dólar en Colombia ha sido constante desde el inicio del mes de noviembre, y se suma a una trayectoria bajista que comenzó a consolidarse desde mediados de octubre. En lo que va del mes, la divisa estadounidense ha perdido 63,36 pesos, lo que equivale a una depreciación del 1,64 % frente al peso colombiano.

Durante el mes de octubre, el precio del dólar también mostró una tendencia a la baja. La TRM inició el mes en 3.923,55 pesos y cerró el 31 de octubre en 3.870,42 pesos, lo que representa una disminución de 53,13 pesos, equivalente a una variación del -1,35 %. El promedio mensual se ubicó en 3.877,84 pesos, con un valor máximo de 3.933,31 pesos registrado el 15 de octubre y un mínimo de 3.808,12 pesos el 20 de octubre. La mediana del mes fue de 3.877,07 pesos, lo que indica una distribución relativamente estable de los valores diarios.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 7 de noviembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este viernes, 7 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.750 – venta $3.860

compra $3.750 – venta $3.860 Medellín: compra $3.700 – venta $3.840

compra $3.700 – venta $3.840 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.760 – venta $3.810

compra $3.760 – venta $3.810 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



El euro recupera los 1,15 dólares, pero se mantiene la cautela en mercados

El euro recuperó el nivel de los 1,15 dólares, pero se mantiene la cautela en los mercados y por ello la apreciación es contenida. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1526 dólares, frente a los 1,1476 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1533 dólares. Las ventas minoristas de la zona del euro cayeron en septiembre un 0,1 % respecto al mes anterior y crecieron un 1 % interanual, cifras que decepcionaron y frenaron la recuperación del euro.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que se siente cómodo con el nivel actual de las tasas de interés en un seminario virtual sobre "Desafíos actuales de la política (monetaria) en la zona del euro" organizado por Natixis CIB Research.

Los tipos de interés a los depósitos bancarios están en la zona del euro en el 2 %. Datos positivos de la actividad del sector servicios y de la creación de empleo en EEUU han reducido la preocupación por la economía estadounidense y calmado algo el ánimo en los mercados. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1493 y 1,1543 dólares.

