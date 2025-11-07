Expulsión de Katiuska en El Desafío Siglo XXI: video del momento en que Andrea Serna hace el anuncio

En la emisión de El Desafío Siglo XXI de la noche de este jueves 6 de noviembre, los espectadores del reality fueron testigos de una de las novedades más impactantes en la historia del programa. Katiuska, una de las competidoras más famosas de la edición por su carácter, sus polémicas y, especialmente, su relevante nivel competitivo, fue expulsada por haber cometido una falta grave. El anuncio de su salida fue transmitido en directo, frente a los demás competidores, y el video del momento exacto quedó para el recuerdo.

La entrenadora personal de 25 años, querida por muchos fanáticos debido a su nivel, su temperamento y su estrategia dentro de la competición, fue expulsada tras el reciente anuncio de Andrea Serna, presentadora principal de El Desafío. Según lo dio a conocer, Katiuska tuvo que abandonar el programa por haber cometido la grave falta de revelarle información confidencial a terceras personas. Como si esto fuera poco, estos cercanos a la deportista, luego de haber conocido tales datos, los vendieron y presuntamente permitieron que se filtrara información sobre este famoso reality.

Durante el programa del pasado jueves 7 de noviembre, Andrea Serna hizo el anuncio con las siguientes palabras: "Sin rodeos, debo contarles que hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura".



La famosa presentadora también dejó claro que, además de cometer la falta, El Desafío debe ser considerado un reality en el que también se exalten los buenos valores del deportista colombiano: la honestidad, por ejemplo, es uno de los valores infaltables en cada uno de los competidores del programa al que faltó Katiuska. "Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia. Katiuska, me duele profundamente tener que decirlo porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora; pero este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan. Ese es el verdadero Desafío. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado".



Katiuska habla tras anuncio de su expulsión en El Desafío Siglo XXI

En respuesta a este anuncio, el cual se hizo frente a los demás competidores que se encontraban en sus hogares antes de iniciar el siguiente ciclo, Katiuska decidió hablar. Con un rostro frío, la deportista admitió su error, agradeció al programa por haberle permitido participar y se despidió de sus compañeros. También dejó una reflexión al afirmar que uno de los aprendizajes que le dejó tan amargo episodio fue el de tener claro en quiénes se debe confiar.

"Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa. Debo asumirla, aunque me duele, me cueste y aunque no hubiese querido que así fueran las cosas. Pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que toca saber en quién confiar; aprender de los errores y asumirlos", dijo Katiuska.

Adicionalmente, la ahora exconcursante dijo que aprenderá de este lamentable hecho e hizo énfasis en que había cometido este error por ser inocente, más no por el deseo de haberlo hecho premeditadamente. "A veces uno comete errores por inocente o por confiada, pero los errores siguen siendo errores. Me toca aprender y agradecer también por todo lo vivido y seguir adelante", agregó la mujer.

