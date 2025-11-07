En vivo
Expulsión de Katiuska en El Desafío Siglo XXI: video del momento en que Andrea Serna hace el anuncio

Expulsión de Katiuska en El Desafío Siglo XXI: video del momento en que Andrea Serna hace el anuncio

Una impactante novedad se vivió en la más reciente emisión de El Desafío Siglo XX cuando se anunció que Katiuska, una de las competidoras favoritas para ganar la competencia, fue expulsada.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de nov, 2025
