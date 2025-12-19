EE. UU. "no permitirá" que relación con Colombia se dañe por "cualquier problema" con Petro: Rubio

Estados Unidos "no permitirá" que la relación con Colombia se dañe por "cualquier problema" que pueda tener con el presidente de la República, Gustavo Petro. Así lo afirmó este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, ante una pregunta que formuló Noticias Caracol en una rueda de prensa en la Casa Blanca. "No vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante", respondió Rubio, en español, ante la pregunta del corresponsal de este noticiero Juan Camilo Merlano sobre el intercambio de acusaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro y la relación bilateral.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Nosotros conversamos con cualquiera, desafortunadamente (Petro) es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien recordó acto seguido: "Su término (mandato) termina muy pronto". Y fue enfático en que "esto no se trata de izquierdas o de derechas" sino de "tener a alguien que coopere con Estados Unidos".

Sobre si Trump podría hablar con Petro, Rubió respondió: "El presidente ha demostrado que habla con cualquiera".



El mandatario colombiano acusó a Trump esta semana de promover "desinformación" sobre sobre la lucha contra el narcotráfico. De su lado, el mandatario republicano, que ha emprendido una campaña militar sin precedentes contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, declaró recientemente que Petro debería "espabilar" porque sino podría ser "el siguiente" luego de Nicolás Maduro.



En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de país aliado en la lucha antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas.

Publicidad

*Con información de AFP y EFE