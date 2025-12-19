En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. "no permitirá" que relación con Colombia se dañe por "cualquier problema" con Petro: Rubio

En respuesta a una pregunta de Noticias Caracol, el secretario de Estado estadounidense calificó al presidente Gustavo Petro como una persona inusual, pero dijo que, pese a esto, Washington mantiene una fuerte cooperación con las instituciones colombianas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 19 de dic, 2025
Marco Rubio y Gustavo Petro.
AFP

