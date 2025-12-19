Kristin Cabot habla por primera vez de Andy Byron y el escándalo viral en concierto de Coldplay

Si hubo un escándalo viral que inundó las redes sociales este 2025 fue la infidelidad descubierta en un concierto de Coldplay el pasado 16 de julio. Fueron apenas unos segundos de video de la famosa 'Kiss Cam' del show que dieron de qué hablar a nivel mundial y que terminaron por cambiar por completo las vidas de Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de Astronomer y el ex CEO Andy Byron, protagonistas de la escena.

Pasaron muchas cosas después de que el video del concierto se hiciera viral y los internautas descubrieran que se trataba de dos personas que tenían familias y, aparentemente, ambos estaban casados con diferentes parejas. Byron y Cabot perdieron sus trabajos y fueron titulares en muchas noticias internacionales.

Kristin Cabot, protagonista de esta historia, hasta ahora se había mantenido en silencio. Finalmente concedió una entrevista reveladora a The Times sobre lo que realmente pasó ese día, lo que vivió después y cómo todo esto la afectó profesional y emocionalmente.



¿Qué dijo Kristin Cabot sobre su relación con Andy Byron?

En primera medida, Cabot aclaró que para el momento del concierto ya estaba separada de su exesposo y padre de sus hijas; sin embargo, no habían hecho los trámites del divorcio, eso ocurrió luego del escándalo.



La mujer resaltó que se unió a Astronomer como jefa de Recursos Humanos en noviembre de 2024 y ahí conoció a Andy Byron, su jefe. "Era el tipo de jefe que se aseguraba que todas las mujeres tuvieran un asiento en la mesa, de que yo tuviera una voz tan fuerte en la sala como la de cualquiera" y confesó que desde el inicio le pareció atractivo.



Un mes antes del concierto, Cabot y Byron tuvieron una conversación sincera en la que ambos le revelaron al otro que se encontraban “separados amistosamente” de sus respectivas parejas. En ese momento, la relación que hasta el momento había sido netamente laboral pasó a ser algo más. Cabot, de 53 años, resaltó que aunque ninguno de los dos estaba legalmente divorciado, iniciaron una relación sentimental, claro que prefirieron mantenerla en secreto por temas laborales y por no lastimar a sus exparejas.

El romance creció y cuando se anunció el concierto de Coldplay en Boston ella compró las entradas e invitó a Andy Byron. El día del concierto, su hija de 14 años le avisó que su padre también estaría en el show, lo que de cierta forma alertó a Kristin, quien no quería encontrárselo. A pesar de eso bailó y tomó barios vodkas con Andy en el lugar y se relajó.

En ese momento pasó lo de la 'Kiss Cam' y ella nunca pensó que iba a parecer en las pantallas del concierto ante más de 60 mil personas. Su reacción inmediata fue taparse el rostro y esconderse. Ahora revela que lo hizo pensando en su ex. "Estaba preocupada de avergonzarlo. Él es una persona increíble y no se merece eso"; sin embargo, después pensó en algo más grande: "Dios mío, Andy es mi jefe".



Las consecuencias del escándalo viral

Esa misma noche, reveló Cabot a The Times, ella y Andy decidieron enviar un comunicado a la directiva de Astronomer en caso de que su imagen saliera a la luz. Pero al día siguiente se levantó con un mensaje de su exesposo que le anunciaba que no solo la había visto él, sino millones de personas en redes sociales. "El video está ahí afuera".

El primer impacto llegó a sus vidas personales. "Mi hija rompió en llanto y dijo: ‘Supongo que esto significa que sí se van a divorciar de verdad'", recordó. Su hija mayor y la junta directiva de Astronomer coincidieron en algo, pensaron que el tema se olvidaría "en unos días" y todo volvería a la normalidad, pero eso no pasó.

El escándalo se hizo cada vez más grande, entonces ambos perdieron sus empleos. "Todo pasó en un abrir y cerrar de ojo. Me convertí en un meme, pasé a ser la directora de recursos humanos más denigrada de la historia de los recursos humanos". Cabot señaló que lo más difícil fue la exposición mundial que esta situación le dio. “No soy una celebridad, solo soy una mamá de New Hampshire. Incluso si hubiera tenido un amorío, no es asunto de nadie".

En efecto, todo esto afectó su vida personal y profesional. Con su exesposo decidieron oficializar el divorcio, mientras que reveló que su relación con Andy Byron también terminó y que duró mucho menos que la viralidad del video. Aseguró que con su exjefe tan solo tuvo un poco de comunicación para manejar la crisis.

Cabot aseguró que decidió romper el silencio porque, a diferencia de otros escándalos de las redes sociales, ella y sus hijos siguen recibiendo acoso en redes y en su ciudad. "Ha sido como una letra escarlata; la gente borró todo lo que había logrado en mi vida y conseguido en mi carrera. Esto no puede ser la última palabra", aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL