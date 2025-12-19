Ataque de EE. UU. contra dos supuestas narcolanchas en el Pacífico: van más de 100 muertos

El Ejército de Estados Unidos anunció la muerte de cinco presuntos "narcoterroristas" en dos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico perpetrado el jueves 18 de diciembre, lo que eleva al menos a 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región. (Lea también: EE. UU. "no permitirá" que relación con Colombia se dañe por "cualquier problema" con Petro: Rubio)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones", dijo el Comando Sur en su cuenta de X.

Tres personas murieron en el primer ataque y las otras dos en la segunda embarcación, indicó el Ejército.



De acuerdo con un recuento hecho por la AFP con información oficial, con este nuevo ataque la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar.



La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas de que las embarcaciones estén implicadas en narcotráfico, lo que ha abierto un intenso debate sobre el marco legal de las operaciones. (Lea también: Donald Trump habla de posibilidad de guerra de Estados Unidos con Venezuela: "No lo descarto")

Publicidad

La ONU, expertos y oenegés han cuestionado la legalidad de estas operaciones, así como legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, que consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para realizar estos ataques.

Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el pasado miércoles dos textos que buscaban regular por ley estas operaciones. En el Senado también fracasaron medidas similares.

Publicidad

La campaña llega al tiempo que el Gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico.



“No vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes”: Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en una rueda de prensa, en plena campaña sin precedentes de ataques mortíferos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que "no vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes. No podemos. No podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la mara salvadoreña] MS-13, no podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la banda venezolana] Tren de Aragua".

Lo mismo sucede con la guerrilla del Eln y disidencias de las Farc, "que siguen enviando drogas a Estados Unidos o alguno de esos cárteles en México", añadió.

"No puedes firmar un acuerdo de paz con esa gente de la misma manera que no podrías firmar con una mafia", aseveró.

Trump ha amenazado con ataques "muy pronto" en tierra, sin mencionar específicamente un país latinoamericano, lo que ha generado alarma en la región.

Publicidad

Varios países, en especial los que están gobernados por partidos de izquierda, acusan a Washington de traer vientos de guerra a la región.

"La amenaza más importante que existe en la región es esta" enfatizó Rubio, en alusión al crimen organizado y al narcotráfico. A su juicio, todos los países están de acuerdo, incluso los más críticos con la manera de operar de Washington. (Lea también: Advertencia de Cabello a EE. UU.: “Ni una gota de petróleo puede salir si agreden a Venezuela”)

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP