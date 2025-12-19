En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Día 4 de la Novena de Aguinaldos: consideración, oraciones y villancicos para hoy 19 de diciembre

Día 4 de la Novena de Aguinaldos: consideración, oraciones y villancicos para hoy 19 de diciembre

En el cuarto día de la Novena de Aguinaldos, este viernes 19 de diciembre, una reflexión sobre expiar nuestro orgullo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Novena de Navidad

