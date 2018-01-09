En vivo
Noticias Caracol  / La Habana

La Habana

  • Trump cree que Cuba "hará un trato" mientras que el papa aboga por un diálogo entre ambas naciones
    Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images - AFP
    MUNDO

    Trump cree que Cuba "hará un trato", mientras que el papa aboga por un diálogo entre ambas naciones

    El presidente estadounidense, que pide un cambio de gobierno en la isla, multiplicó las amenazas contra La Habana y advirtió que impondrá aranceles a quienes le suministren petróleo.

  • Síndrome de La Habana: inteligencia de EE. UU. descartó participación de un “adversario extranjero”
    MUNDO

    Síndrome de La Habana: inteligencia de EE. UU. descartó participación de un “adversario extranjero”

    El síndrome de La Habana consistió en varias complicaciones de salud que afectaron a los diplomáticos de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, incluida la capital de Cuba.

  • El toque moderno de la movilidad eléctrica en La Habana, Cuba
    TECNOLOGÍA

    El toque moderno que trae la movilidad eléctrica a La Habana

    Al lado de los icónicos autos estadounidenses de la época de 1950 y de los carros Lada, de la era soviética, hay otros modelos que ruedan sin ruido y sin contaminar.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Aún hay esperanzas de encontrar sobrevivientes en Hotel Saratoga de La Habana

    Las labores de búsqueda de este sábado se han centrado en el interior del edificio y el sótano. Se han confirmado 26 víctimas mortales tras la explosión, según el último reporte.

  • Thumbnail
    A rescuer combs through the rubble after a huge blast wrecked the Saratoga Hotel in Havana on May 6, 2022. - At least eighteen people were killed and 56 hurt when a powerful explosion, likely caused by a gas leak, ripped through a five-star hotel in central Havana Friday, the Cuban government said. (Photo by Adalberto ROQUE / AFP)
    ADALBERTO ROQUE/AFP
    MUNDO

    Explosión en hotel Saratoga: ya van 22 muertos y una de las víctimas es un menor de edad

    Los más de 50 heridos fueron trasladados a hospitales. Según las investigaciones preliminares, la detonación se desencadenó por una fuga de gas.

  • Hotel Saratoga
    AFP
    MUNDO

    Explosión en hotel Saratoga, en La Habana, deja 8 muertos, 13 desaparecidos y 30 hospitalizados

    Primeras hipótesis apuntan a que un escape de gas habría provocado la detonación en las instalaciones.

  • Hotel Saratoga
    Antes y después del Hotel Saratoga, en La Habana, Cuba
    Tomada de redes sociales
    MUNDO

    Hotel Saratoga, así era el lujoso edificio destruido por grave explosión en La Habana

    Decenas de clientes ilustres se han albergado allí a lo largo de su historia. Vea aquí el antes y el después.

  • Explosión en La Habana, Cuba
    Tomada de redes sociales
    MUNDO

    Fuerte explosión en el centro de La Habana, Cuba: famoso hotel Saratoga quedó destruido

    De momento no hay reporte oficial de víctimas, pero imágenes en redes sociales dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido.

  • Pablo Milanés está de luto por fallecimiento de unas de sus hijas.
    Pablo Milanés está de luto por fallecimiento de unas de sus hijas.
    Tomada de Instagram
    ENTRETENIMIENTO

    La dolorosa pérdida que embarga al cantautor Pablo Milanés: murió una de sus hijas

    Suylen Milanés falleció en La Habana, según informó Nancy Pérez Rey, esposa del artista.

  • Efemérides de hoy 9 de octubre: los hechos más importantes de la historia
    Efemérides de hoy 9 de octubre: los hechos más importantes de la historia
    AFP
    MUNDO

    Efemérides de hoy 9 de octubre: los hechos más importantes de la historia

    En las efemérides del 9 de octubre descubra qué pasó a lo largo de la historia en un día como hoy.

