La Habana
Trump cree que Cuba "hará un trato", mientras que el papa aboga por un diálogo entre ambas naciones
El presidente estadounidense, que pide un cambio de gobierno en la isla, multiplicó las amenazas contra La Habana y advirtió que impondrá aranceles a quienes le suministren petróleo.
Síndrome de La Habana: inteligencia de EE. UU. descartó participación de un “adversario extranjero”
El síndrome de La Habana consistió en varias complicaciones de salud que afectaron a los diplomáticos de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, incluida la capital de Cuba.
El toque moderno que trae la movilidad eléctrica a La Habana
Al lado de los icónicos autos estadounidenses de la época de 1950 y de los carros Lada, de la era soviética, hay otros modelos que ruedan sin ruido y sin contaminar.
Aún hay esperanzas de encontrar sobrevivientes en Hotel Saratoga de La Habana
Las labores de búsqueda de este sábado se han centrado en el interior del edificio y el sótano. Se han confirmado 26 víctimas mortales tras la explosión, según el último reporte.
Explosión en hotel Saratoga: ya van 22 muertos y una de las víctimas es un menor de edad
Los más de 50 heridos fueron trasladados a hospitales. Según las investigaciones preliminares, la detonación se desencadenó por una fuga de gas.
Explosión en hotel Saratoga, en La Habana, deja 8 muertos, 13 desaparecidos y 30 hospitalizados
Primeras hipótesis apuntan a que un escape de gas habría provocado la detonación en las instalaciones.
Hotel Saratoga, así era el lujoso edificio destruido por grave explosión en La Habana
Decenas de clientes ilustres se han albergado allí a lo largo de su historia. Vea aquí el antes y el después.
Fuerte explosión en el centro de La Habana, Cuba: famoso hotel Saratoga quedó destruido
De momento no hay reporte oficial de víctimas, pero imágenes en redes sociales dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido.
La dolorosa pérdida que embarga al cantautor Pablo Milanés: murió una de sus hijas
Suylen Milanés falleció en La Habana, según informó Nancy Pérez Rey, esposa del artista.
