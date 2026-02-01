Trump cree que Cuba "hará un trato", mientras que el papa aboga por un diálogo entre ambas naciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado que Cuba buscará un "trato" con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo y confió en que la isla "volverá a ser libre". (Lea también: "Patria o muerte": Cuba le responde a Donald Trump tras amenaza de sancionar venta de petróleo)

El gobierno estadounidense ordenó el corte del suministro de crudo venezolano a La Habana tras la detención de Nicolás Maduro, en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Trump considera que el Gobierno cubano tiene los días contados desde entonces y sostiene que bloquear el suministro de petróleo a la isla provocará un cambio de régimen en un país desgastado ya por la crisis económica, energética y social.



“Cuba volverá a ser libre”

El republicano dio estas declaraciones a bordo del Air Force One, cuando la prensa le cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.



"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato", aseguró el mandatario.



El republicano subrayó que Cuba está en "una situación muy mala" porque "vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando" desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. También agregó que Sheinbaum fue "muy buena" porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

No obstante, la presidenta de México, dijo que "estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba (...) de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias", declaró Sheinbaum durante un acto público.

Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla, mientras que el Gobierno cubano calificó de "fascista" la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará "distintas alternativas" para apoyar al pueblo cubano. (Lea también: El abecé para entender las nuevas tensiones geopolíticas entre Cuba y Estados Unidos)



El papa expresa "gran inquietud" por situación entre Cuba y EE. UU.

Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el papa León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia, invitó desde el Vaticano "a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano".

"He recibido con gran preocupación noticias de aumento tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos, y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo...", dijo el papa asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó este sábado “su profunda preocupación” ante lo que consideró como un “agravamiento” de la situación económica y social en el país, y exhortó a “buscar caminos de diálogo y cambios estructurales”.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, subrayó el mensaje de los obispos católicos cubanos, en referencia a una posible paralización del suministro de petróleo tras la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan crudo a la isla.

El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para "gestos concretos de distensión y diálogo".

"Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz", añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada "tregua olímpica".

Es una "costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos", explicó León XIV a solo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.

"Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo", declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.

El papa León XIV rezó también por las "numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo", por quienes "sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia", así como por las "poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones".

