"Los muertos no conducen": fiscal del caso de mujer y bebé asesinados dentro de carro en Bogotá

Ella no sabía conducir: ese detalle, que en un principio pareció irrelevante, fue el punto que terminó por derrumbar la versión de un accidente de tránsito en el barrio Bosque Popular, en Bogotá. La madrugada del 12 de diciembre de 2025, en la calle 63 con carrera 70 (inmediaciones del Jardín Botánico), las autoridades creyeron estar frente a un siniestro vial trágico. Sin embargo, mientras el CTI reconstruía la escena, el rompecabezas revelaba otra historia y era una que apuntaba a un feminicidio y al homicidio de un bebé de apenas 10 meses a manos de, al parecer, un hombre identificado como Fernando Silva.



Así Fernando Silva habría asesinado a su expareja y su bebé en Bogotá

Según las investigaciones, Hugo Fernando Silva Soto cuidaba a su hijo en su vivienda del occidente de la ciudad cuando, presuntamente, le quitó la vida mediante agitación violenta. Más tarde condujo por la avenida Rojas para recoger a su expareja, a quien también este hombre habría matado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Permanecieron dos horas en una bahía vehicular. Cuando ella intentó alzar al pequeño y se dio cuenta de que estaba sin signos vitales, por lo que le reclamó al supuesto asesino con desesperación. En ese instante, él habría atacado con un puñal en el cuello a su expareja.



Fernando Silva habría cambiado de puesto a su expareja después de asesinarla

Después del crimen, al parecer, Silva intentó borrar los rastros del crimen y estrelló el carro contra un árbol, buscando que todo pareciera un trágico accidente. El fiscal del caso señaló que Silva “en una bolsa sacó los elementos que utilizó para limpiar el interior de vehículo, deshaciéndose inmediatamente de los mismos”. También explicó el fiscal que el señalado “para lacerar directamente la arteria carótida izquierda, limpia el interior del vehículo, utilizando luz para verificar que la sangre que ahí reposaba desapareciera por completo”.

Sin embargo, para las autoridades la escena del supuesto accidente no cuadraba, pues la posición del cuerpo era incongruente y el dato que llamó la atención fue que la mujer no sabía manejar. “Recordemos que, para ese escenario, ese momento y justo ese instante, ya había perdido la vida (la mujer). Esto quiere decir que los muertos no conducen; lo digo con mucho respeto”, afirmó el fiscal.



Silva permaneció libre desde ese día hasta la primera semana de marzo, cuando finalmente se ordenó su detención. El señalado asesino no aceptó los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Finalmente, se conoció que la defensa del supuesto criminal argumentó que todo se trató de un lamentable accidente de tránsito.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

Para denunciar violencia intrafamiliar en Colombia, una persona debe seguir una ruta diseñada para garantizar protección inmediata y acompañamiento institucional. El primer paso, especialmente en situaciones de riesgo, consiste en buscar ayuda urgente a través de líneas como el 123 o la 155, o acudir a un centro de salud para recibir atención y documentar posibles lesiones.

Publicidad

La denuncia formal puede presentarse en tres lugares principales: las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación o las estaciones de Policía. Puede hacerse de forma verbal o escrita e incluir la narración de los hechos, datos del agresor y, de existir, elementos probatorios como fotografías, exámenes médicos o testimonios. También se puede denunciar virtualmente a través de los sistemas habilitados por la Policía Nacional y la Fiscalía para reportar delitos sin necesidad de desplazamiento.

Una vez interpuesta la denuncia, la autoridad competente debe emitir medidas de protección en un máximo de cuatro horas, como órdenes de alejamiento o la salida del agresor del hogar. La víctima tiene derecho a acompañamiento jurídico y psicosocial brindado por entidades como las comisarías, el ICBF y los Centros de Atención a Víctimas.

Publicidad

En Colombia, cualquier persona —víctima o testigo— puede denunciar, lo que facilita activar la ruta de protección a tiempo.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias